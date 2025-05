Čínsku ekonomiku ohrozuje deflácia

Peking 10. mája (TASR) - Čínsku ekonomiku aj napriek opatreniam na podporu spotreby ohrozuje deflácia. V apríli sa znížili spotrebiteľské ceny aj ceny výrobcov, ktorých pokles bol najprudší za šesť mesiacov. To signalizuje, že Peking zrejme bude musieť prijať ďalšie stimuly. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotrebiteľské ceny v apríli medziročne klesli o 0,1 %, rovnako ako v marci. To bolo ich tretie zníženie po sebe. V medzimesačnom porovnaní si polepšili o 0,1 % po -0,4 % v marci.



Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín, v apríli medziročne stúpol o 0,5 %. Index cien výrobcov v apríli medziročne padol o 2,7 % po marcovom znížení o 2,5 %, uviedol v sobotu čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali s poklesom až o 2,8 %.



„Čína naďalej čelí pretrvávajúcim deflačným tlakom,“ uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Pinpoint Asset Management Č'-wej Čang. „Tlak môže v nadchádzajúcich mesiacoch vzrásť, keďže export sa pravdepodobne oslabí.“ Dodal, že na oživenie domáceho dopytu a riešenie problému deflácie je potrebná aktívnejšia fiškálna politika.



Dlhotrvajúca realitná kríza a vysoké zadlženie domácností brzdia investície a spotrebiteľské výdavky, čo udržuje deflačné tlaky v druhej najväčšej svetovej ekonomike. V súčasnosti situáciu navyše komplikuje obchodná vojna s USA.