< sekcia Ekonomika
Čínsky automobilový koncern BYD pokračoval v apríli v poklese predaja
Autor TASR
Peking 1. mája (TASR) - Čínsky výrobca elektromobilov BYD zaznamenal v apríli pokles predaja svojich áut o viac než 15 %. Aj keď sa tempo poklesu spomalilo, naďalej je výrazné, navyše, aprílový vývoj predstavuje pokles objemu predaja ôsmy mesiac v rade. Informovala o tom agentúra Reuters.
Najväčší výrobca elektrických vozidiel na svete v piatok oznámil, že v apríli predal 321.123 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 15,5 %. Predaj tak klesol už ôsmy mesiac po sebe, za čím je najmä pokles dopytu na domácom trhu. Miernym pozitívom pre spoločnosť je fakt, že tempo poklesu sa zmiernilo, keďže v marci klesol predaj áut firmy BYD medziročne takmer o 21 %.
Za prvé štyri mesiace roka dosiahol celkový predaj BYD 1.021.586 vozidiel. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 26 %.
Firma nezverejnila celkový odhad predaja na tento rok. Uviedla však, že na zahraničných trhoch očakáva predaj minimálne 1,5 milióna vozidiel.
Spoločnosť tento týždeň oznámila výsledky hospodárenia za 1. štvrťrok. Tie rovnako negatívne ovplyvnila rastúca konkurencia a pokles predaja na domácom trhu.
BYD uviedol, že v 1. kvartáli dosiahol čistý zisk 4,1 miliardy jüanov (513,08 milióna eur). Medziročne to znamená pokles o 55,4 %, čo je najprudší pokles zisku od roku 2020. Automobilka čelí stále tvrdšej konkurencii zo strany ďalších čínskych firiem, ako Geely a Leapmotor.
Tržby BYD dosiahli v 1. štvrťroku 150,2 miliardy jüanov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 11,8 % a pokles tržieb tretí kvartál po sebe.
(1 EUR = 7,991 CNY)
