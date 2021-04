Čínsky automobilový trh tento rok vzrastie o viac než 6 %

Šanghaj 18. apríla (TASR) - Čínsky automobilový trh sa tento rok zotaví z koronakrízy. Experti odhadujú, že by mohol vzrásť o viac než 6 %.



"Mal by expandovať rovnakým tempom ako ekonomika alebo o niečo vyšším," uviedol šéf čínskeho zväzu osobných automobilov CPCA Cchuej Tung-šu pre agentúru DPA pred začiatkom medzinárodného autosalónu v Šanghaji. Čínska vláda aktuálne počíta s nárastom domácej ekonomiky o vyše 6 %.



V roku 2020 čínsky automobilový trh padol o 6 % pre pandémiu ochorenia COVID-19, ktorá tvrdo zasiahla krajinu predovšetkým na začiatku roka. Čína však má od leta nový koronavírus pod kontrolou.



Predpokladá sa, že čínsky automobilový trh, ktorý je najväčším na svete, zaznamená mimoriadne silný vývoj v oblasti predaja elektrických áut. "Sedemdesiatpercentný rast by nemal byť problém," uviedol Cchuej. Dodal, že spotrebitelia už viac dôverujú kvalite a spoľahlivosti elektrických áut.



Šéf zväzu čínskych výrobcov áut CAAM Ťia Sin-kuang očakáva, že rozsiahle reštrikcie týkajúce sa používania vozidiel so spaľovacími motormi vo veľkých mestách budú hnacou silou predaja elektrických áut. "Teraz budú hlavným faktorom reštrikcie týkajúce sa spaľovacích motorov. Dotácie a ekologická uvedomelosť nie sú hlavnou vecou," dodal.