Čínsky bytový gigant Evergrande je na pokraji bankrotu

Šen-čen 14. septembra (TASR) - Čínsky gigant v oblasti bývania Evergrande, ktorý je jedným z najväčších súkromných konglomerátov v krajine a najzadlženejším developerom na svete, po rokoch rýchleho rastu a nákupnej horúčky balansuje na pokraji bankrotu.



Skupina, ktorá podľa vlastných tvrdení zamestnáva 200.000 ľudí a nepriamo vytvára 3,8 milióna pracovných miest v Číne, uviedla, že sa snaží bankrotu vyhnúť. Ten by mohol mať závažné dôsledky nielen pre čínsku ekonomiku, ale mohol by zasiahnuť aj svetové trhy.



Evergrande pôsobí vo viac ako 280 mestách v Číne. Spoločnosť zbohatla počas desaťročí rýchleho rastu, keď čínske reformy otvorili ekonomiku. Jej prezident Sü Ťia-jin bol v istom období najbohatším mužom Číny, ale hodnota jeho majetku sa znížila zo 43 miliárd USD (35,50 miliardy eur) v roku 2017 na menej ako 9 miliárd USD v súčasnosti.



Skupina, ktorá je prevažne realitnou spoločnosťou, sa v uplynulých rokoch pustila do úplnej diverzifikácie. Mimo realít je aktuálne známa v Číne najmä vďaka futbalovému klubu Guangzhou (Kuang-čou) FC.



V súčasnosti už skupina pôsobí aj na prosperujúcom trhu s minerálnymi vodami a potravinami so svojou značkou Evergrande Spring. Vybudovala aj detské zábavné parky a chváli sa, že sú "väčšie" ako parky konkurenčnej americkej spoločnosti Disney.



Evergrande investovala aj do cestovného ruchu, digitálnych operácií, poistenia a zdravia. Niektoré investície boli úspešnejšie ako ostatné. Ale napríklad jej výrobca elektromobilov Evergrande Auto, založený v roku 2019, v súčasnosti nepredáva vôbec žiadne vozidlá.



Evergrande, ktorá v ostatných rokoch zvýšila akvizície na trhu s nehnuteľnosťami, začiatkom tohto mesiaca uviedla, že jej celkové záväzky vzrástli na 1,97 bilióna jüanov (259 miliárd eur) a varovala pred "rizikami nesplácania pôžičiek".



V auguste jej ratingová agentúra Moody's znížila výhľad na negatívny, agentúry Fitch a Standard & Poor's ju nasledovali.



Akcie spoločnosti Evergrande sa od začiatku tohto roka prepadli o približne o 80 % a niektorí dodávatelia sa sťažovali, že nedostali načas platby. Časť veriteľov tak začala požadovať okamžité splatenie pôžičiek.



Minulý rok unikli informácie o údajnom liste prezidenta spoločnosti Sü Ťia-jinod, v ktorom požiadal regulačné orgány o povolenie na reštrukturalizáciu, čo vyvolalo paniku trhu. Evergrande neskôr uviedla, že išlo o falošný dokument. V snahe upokojiť nervozitu sa skupina dohodla s časťou investorov na splatení dlhu za zhruba 130 miliárd CNY.



Napriek tomu to vyvolalo pochybnosti o schopnosti skupiny pokračovať v rozvoji a splácať svoje dlhy, pretože zápasí s problémami pri predaji nehnuteľností, čo znamená, že nemá peniaze na dokončenie ďalších projektov na predaj. V utorok varovala, že "pokračujúce negatívne správy v médiách poškodzujú jej odbyt v septembri, a tým aj generovanie hotovosti a likviditu skupiny".



V utorok protestovali pred sídlom Evergrande desiatky nervóznych investorov po tom, čo dlhmi zaťažená skupina pripustila, že je pod "obrovským tlakom" a nemusí byť schopná splácať svoje záväzky.



Problémy Evergrande vyvolávajú obavy z nákazy naprieč zadlženým čínskym sektorom nehnuteľností, ktorý predstavuje viac ako štvrtinu druhej najväčšej svetovej ekonomiky, s možným následným kolapsom bánk a investičných firiem.



(1 EUR = 1,1780 USD; 1 EUR = 7,6059 CNY)