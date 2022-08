Čínsky CATL postaví v Maďarsku továreň na batérie

Šanghaj 12. augusta (TASR) – Čínska spoločnosť CATL v piatok oznámila, že v Maďarsku postaví továreň na výrobu batérií za 7,3 miliardy eur, ktorá by mala byť najväčšia v Európe. Pripravuje sa tak na uspokojenie rastúceho dopytu globálnych výrobcov automobilov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčší svetový výrobca batérií pre elektrické vozidlá spresnil, že továreň s kapacitou 100 gigawatthodín (GWh) bude stáť vo východomaďarskom meste Debrecín. Bude to najväčšia zámorská investícia CATL. Výstavba sa začne tento rok po získaní súhlasu od príslušných úradov a nemala by trvať dlhšie ako 64 mesiacov.



Po vybudovaní sa má stať najväčším závodom na výrobu batérií v Európe a druhým závodom CATL v regióne. Bude vyrábať akumulátorové články a moduly pre výrobcov automobilov vrátane Mercedes-Benz, BMW, Stellantis a Audi, dcérskej automobilky skupiny Volkswagen (VW).



Expanzia CATL prichádza v čase, keď európski výrobcovia automobilov zrýchľujú prechod na elektrické vozidlá na svojich domácich trhoch. To vedie k prudkému nárastu dopytu po batériách od miestnych dodávateľov a veľkému záujmu o zabezpečenie dodávok, aby sa vyhli problémom vo výrobe.



Volkswagen, Mercedes-Benz a Tesla už tiež oznámili alebo začali uskutočňovať veľké plány na expanziu v oblasti batérií v Európe. Cieľom je zabezpečiť si prístup k životne dôležitým článkom a surovinám a podporiť svoje stratégie prechodu k elektromobilom.



Investícia CATL bude znamenať "obrovský skok v rámci globálnej expanzie" spoločnosti, uviedol vo vyhlásení zakladateľ a predseda predstavenstva Ceng Jü-čchün.



Čínska spoločnosť presadzuje tiež plány na výrobu batérií v Severnej Amerike do roku 2026 pre klientov vrátane Ford Motor, aj napriek napätiu medzi Pekingom a Washingtonom.



Investícia je kľúčová aj pre Maďarsko, ktoré sa stáva hlavným uzlom pre elektromobily a batérie v Európe.



V Debrecíne stavia svoj závod BMW, zatiaľ čo Audi má továreň v západomaďarskom Györi a Mercedes-Benz prevádzkuje jeden závod v Kecskeméte v centrálnej časti krajiny.



BMW odmietlo správu komentovať, ale uviedlo, že plánuje zverejniť niektoré informácie týkajúce sa batérií začiatkom septembra. VW a Stellantis zatiaľ na žiadosti o komentár nereagovali. Mercedes-Benz v samostatnom vyhlásení uviedol, že bude prvým partnerom, ktorý dostane batériové články z maďarského závodu CATL.



Čínska spoločnosť tiež uviedla, že skúma aj možnosť spojenia síl s miestnymi partnermi s cieľom vybudovať zariadenia na výrobu batériových materiálov v Európe.