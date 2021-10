Čínsky developer China Properties nesplatil dlh za 226 miliónov USD

Hongkong 15. októbra (TASR) - Spoločnosť China Properties Group je ďalšou z realitných firiem v Číne, ktorá oznámila nezaplatenie dlhu v stanovenom termíne. Firma v piatok oznámila, že nesplatila dlh v hodnote 226 miliónov USD (194,79 milióna eur), keďže do termínu splatnosti, ktorým bol 15. október, nedokázala získať potrebné financie.



Prípad China Properties so sídlom v Hongkongu, ale aj ďalších, ktoré oznámili nezaplatenie dlhu, prípadne ich to čaká, tak ukazuje, aký vplyv na realitný trh majú problémy developerského obra China Evergrande. Ten zápasí s dlhom približne za 305 miliárd USD a za posledné tri týždne už trikrát nezaplatil úroky z dlhopisov.



Na začiatku októbra oznámila nezaplatenie splátky z dlhu realitná spoločnosť Fantasia Holdings a začiatkom tohto týždňa čínsky developer Sinic Holdings uviedol, že už na budúci týždeň mu hrozí, že v termíne neuhradí dlh v hodnote 250 miliónov USD. Realitná firma Modern Land zasa požiadala vlastníkov dlhopisov o odklad splatnosti z konca októbra na koniec januára.