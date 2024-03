Čínsky developer Country Garden mešká so splátkou domácich dlhopisov

Peking 13. marca (TASR) - Napätá situácia na čínskom realitnom trhu sa neupokojuje. Najnovšie sa popredný developer Country Garden údajne dostal do omeškania so splátkou za domáce dlhopisy. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a DPA, ktoré sa v stredu odvolali na viaceré čínske médiá.



Realitná skupina, ktorá zápasí s vážnymi finančnými problémami, podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou nesplatila pôžičku vo výške 96 miliónov čínskych jüanov (12,25 milióna eur). Bolo by to prvýkrát, čo spoločnosť Country Garden nedokázala vyrovnať svoje záväzky v domácej mene. V súčasnosti beží odkladná lehota 30 dní, počas ktorej je možné vykonať platbu skôr, ako veritelia pristúpia k právnym krokom.



Developer už predtým neodviedol splátky za dlhopisy emitované v amerických dolároch. V Hongkongu, kde sa s jeho akciami obchoduje na tamojšej burze cenných papierov, preto od konca februára prebieha súdne konanie o možnej likvidácii spoločnosti. Prvé pojednávanie súd podľa Country Garden zvolal na 17. mája.



Súd v Hongkongu už koncom januára nariadil likvidáciu čínskej spoločnosti China Evergrande. Najzadlženejší developer na svete nahromadil dlhy, ktoré v prepočte dosahujú viac ako 300 miliárd dolárov (274,83 miliardy eur).



Sektor nehnuteľností sa na výkone druhej najväčšej svetovej ekonomiky podieľa približne jednou pätinou. Keďže ceny a dopyt na trhu klesli, mnohí developeri nemajú peniaze na vyplatenia svojich veriteľov alebo na dokončenie sľúbených projektov. Vláda v Pekingu sa na situáciu snaží reagovať rôznymi opatreniami vrátane zmiernenia úverových podmienok alebo vypracovaním zoznamu stavebných projektov, do ktorých môžu banky prednostne investovať.



(1 EUR = 7,835 CNY)



(1 EUR = 1,0916 USD)