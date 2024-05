Čínsky developer Country Garden nedokáže včas uhradiť úroky z dlhu

Peking 9. mája (TASR) - Čínska developerská spoločnosť Country Garden vo štvrtok oznámila, že nie je schopná zaplatiť včas úroky z dvoch dlhopisov v lokálnej mene. Ale urobí to v jej mene štátny ručiteľ v lehote odkladu, ktorá vyprší na budúci týždeň. Bude to prvý test kľúčového vládneho programu na podporu realitného trhu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Country Garden, ktorá nesplatila svoje zahraničné dlhopisy v hodnote 11 miliárd USD (10,24 miliardy eur) a predĺžila splátky domácich dlhopisov koncom minulého roka, najnovšie uviedla, že nie je schopná vyplatiť kupóny z dlhov splatné 9. mája. Za oba cenné papiere ručí štátna spoločnosť China Bond Insurance v rámci programu, ktorý úrady zaviedli v roku 2022 s cieľom pomôcť developerom zo súkromného sektora vyhnúť sa problémom s likviditou.



Country Garden vyhlásila, že vynaloží maximálne úsilie na úplné splatenie úroku, ktorý predstavuje 65,95 milióna jüanov (8,49 milióna eur), do troch pracovných dní. Ak sa platby neuskutočnia v tomto období, China Bond Insurance si "splní svoje povinnosti", uvádza sa vo vyhlásení bez ďalšieho upresnenia.



Kupóny splatné vo štvrtok sú viazané na dve strednodobé zmenky garantované spoločnosťou China Bond Insurance a vydané v máji minulého roka, niekoľko mesiacov predtým, ako Country Garden nesplatila svoje dlhopisy v zahraničnej mene. Čelí preto návrhom na likvidáciu na súde v Hongkongu a prvé pojednávanie je naplánované na 17. mája.



Po vlaňajších problémoch sa Country Garden, ktorá bola kedysi najväčším čínskym developerom z hľadiska predaja, podarilo v decembri vyplatiť kupóny za ďalšie dva štátom garantované dlhopisy.



Analytici sa domnievajú, že štátna spoločnosť pomôže uskutočniť platby, ale sú skeptickí, pokiaľ ide o vyhliadky programu. Problémy Country Garden nastoľujú totiž širšie otázky, či aj iní developeri v núdzi v rámci programu štátnej záruky nebudú meškať s platbami, čo zvýši tlak na ručiteľa.



Pokiaľ ide o zmeškané úrokové platby z garantovaných dlhopisov, existuje päťdňové obdobie odkladu predtým, ako bude vyhlásené ich nesplatenie. Poisťovňa China Bond Insurance tak musí zasiahnuť a vykonať platby v mene developera do troch dní.



Čínsky sektor nehnuteľností sa na výkone druhej najväčšej svetovej ekonomiky podieľal približne jednou pätinou. No po tom, ako ceny a dopyt na trhu klesli, mnohí developeri nemajú peniaze na vyplatenie svojich veriteľov alebo na dokončenie sľúbených projektov.



(1 EUR =1,0743 USD; 1 EUR = 7,7651 CNY)