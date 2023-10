Čínsky developer Country Garden nesplatil dlh

Hongkong 18. októbra (TASR) - Termín splatenia kupónu z dlhu čínskeho developera Country Garden v hodnote 15 miliónov USD (14,19 milióna eur) vypršal bez toho, aby sa o zaplatení hovorilo. To podporilo špekulácie, že developer nesplatí svoj zahraničný dlh, keďže problémy na trhu s nehnuteľnosťami v krajine sa prehlbujú. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Nezaplatenie kupónu vyvolá krížové nesplácanie iných dlhopisov Country Garden. Spoločnosť má zahraničné dlhopisy v hodnote takmer 11 miliárd USD a jej zlyhanie by pripravilo pôdu pre jednu z najväčších reštrukturalizácií podnikového dlhu v Číne.



Jeden z držiteľov dlhopisu, ktorý odmietol byť menovaný, uviedol, že nedostal platbu ani po skončení 30-dňovej doby odkladu.



Spoločnosť Country Garden v stredu zopakovala, že nebude schopná splniť všetky svoje dlhové záväzky. Dúfa, že nájde riešenie svojich problémov.



Od roku 2021, keď čínska vláda zaviedla opatrenia na kontrolu veľmi vysokých úrovní dlhu v realitnom sektore, už zlyhalo množstvo čínskych developerov, ktorí majú problémy s likviditou.



Toto odvetvie predstavuje jednu štvrtinu čínskej ekonomickej aktivity. Jeho dlhotrvajúce ťažkosti ťahajú nadol druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, pričom často otriasajú globálnymi finančnými trhmi.



Zmeškaná platba Country Garden prichádza v čase, keď čínske úrady vyšetrujú predsedu predstavenstva ďalšej problematickej developerskej spoločnosti China Evergrande, ktorá tiež zlyhala a je v centre dlhovej krízy v sektore.



Akcie Country Garden tento rok stratili približne 70 % svojej hodnoty. Jej dolárové dlhopisy majú podľa údajov spoločnosti LSEG v súčasnosti hodnotu približne 6 centov v porovnaní so 70 centami na začiatku roka a držitelia dlhopisov očakávajú reštrukturalizáciu dlhu.



(1 EUR = 1,0569 USD)