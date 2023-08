Čínsky developer Evergrande v 1. polroku znížil stratu na polovicu

Peking 27. augusta (TASR) - Najzadlženejší developer na svete, čínska spoločnosť Evergrande, znížil v prvom polroku svoju stratu na polovicu. Za šesť mesiacov do konca júna 2023 strata dosiahla 33 miliárd čínskych jüanov (41,9 miliardy eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 66,4 miliardy CNY. Spoločnosť v nedeľu uviedla, že na jej výsledok pozitívne vplýval krátky boom na realitnom trhu, ktorý dokázala začiatkom roka úspešne využiť. Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 44 % na 128,2 miliardy CNY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Evergrande sa pred dvoma rokmi po prasknutí čínskej realitnej bubliny dostala do vážnych problémov, vyhla sa však neriadenému kolapsu. V polovici augusta požiadala skupina v USA o ochranu pred veriteľmi v rámci svojej reštrukturalizácie. Od pondelka (28. 8.) sa bude s jej akciami opäť obchodovať v Hongkongu. Skupina už v piatok (25. 8.) oznámila, že všetky požiadavky burzy splnila. S jej akciami sa neobchodovalo viac ako rok, čiastočne z dôvodu početných vyšetrovaní.



Čínsky realitný sektor prechádza vážnou krízou a jej symbolom sa stala práve spoločnosť Evergrande. Problémy v sektore nehnuteľností zároveň vážne ovplyvňujú aj ďalšie odvetvia v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Problémom najnovšie čelí i ďalší významný čínsky developer. Akcie spoločnosti Country Garden minulý týždeň prudko klesli po tom, ako sa dostala do omeškania s dvoma platbami za dolárové dlhopisy. Celkovo išlo o výplatu úrokov v relatívne malej výške 22,5 milióna USD (20,82 miiardy eur), aj to však vyvolalo obavy, keďže podobným spôsobom sa začali aj problémy spoločnosti Evergrande.



(1 EUR = 7,8783 CNY)



(1 EUR = 1,0808 USD)