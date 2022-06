Čínsky developer GreenlandHoldings sa dostal do platobnej neschopnosti

Hongkong 22. júna (TASR) - Čínsky štátom kontrolovaný developer Greenland Holdings sa dostal do čiastočnej platobnej neschopnosti.



Agentúra S&P Global znížila rating záväzkov spoločnosti na čiastočnú platobnú neschopnosť (selective default). Dôvodom bolo, že šanghajská firma predĺžila splatnosť dlhopisov v objeme 500 miliónov USD (474 miliónov eur) o jeden rok.



Greenland je prvým štátom kontrolovaným developerom, ktorý musel predĺžiť splatnosť dolárových dlhopisov. Dôvodom je kríza čínskeho realitného sektora, ktorá už v minulom roku spôsobila sériu bankrotov.



S&P uviedla, že považuje predĺženie splatnosti za reštrukturalizáciu dlhu, ktorá sa rovná platobnej neschopnosti. Ak by Greenland nepredĺžila splatnosť dlhopisov, zrejme by nemala prostriedky ani možnosti financovania ich plného splatenia, dodala agentúra.



(1 EUR = 1,055 USD)