Čínsky developer má problém, dlh v termíne nesplatila firma Radiance

Peking 21. marca (TASR) - Napriek úsiliu čínskej vlády o podporu realitného trhu sa situácia na ňom nezlepšuje. Niekoľko dní po zverejnení najnovších problémov developera Country Garden oznámila problém s platbami ďalšia čínska firma. Svoj dlh tentoraz v termíne nesplatila spoločnosť Radiance Holdings. Informovala o tom agentúra DPA.



Developerská firma Radiance so sídlom v Pekingu vo štvrtok uviedla, že nesplatila dlhopisy v hodnote 300 miliónov USD (275,05 milióna eur), ktorých splatnosť uplynula v stredu 20. marca. Firma dodala, že "robí všetko pre to, aby našla riešenie".



Spoločnosť oznámila problémy iba týždeň po tom, ako jeden z najväčších čínskych developerov Country Garden informoval, že nedokázal v termíne splatiť domáce dlhopisy. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou nesplatila Country Garden pôžičku vo výške 96 miliónov jüanov (12,23 milióna eur). Stalo sa tak prvýkrát, čo firma nedokázala vyrovnať svoje záväzky v domácej mene. V súčasnosti jej plynie odkladná lehota 30 dní, po ktorej veritelia pristúpia k právnym krokom. Developer už predtým neodviedol splátky za dlhopisy emitované v amerických dolároch.



Už v januári súd v Hongkongu nariadil likvidáciu čínskej spoločnosti China Evergrande. Najzadlženejší developer na svete nahromadil dlhy, ktoré v prepočte dosahujú viac ako 300 miliárd dolárov.



(1 EUR = 7,852 CNY, 1 EUR = 1,0907 USD)