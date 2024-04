Čínsky dovoz ruskej ropy dosiahol v marci takmer rekordnú úroveň

Peking/Moskva 21. apríla (TASR) - Rusko zostalo najväčším dodávateľom ropy do Číny aj v marci, pričom objem dovozu dosiahol takmer rekordnú úroveň. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy.



Colná správa cez víkend oznámila, že dovoz ruskej ropy do Číny prostredníctvom ropovodov aj tankerov dosiahol v marci 10,81 milióna ton, čo predstavuje 2,55 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s marcom minulého roka to znamená zvýšenie o 12,5 %, navyše, objem je takmer na úrovni rekordu z júna minulého roka, keď Čína z Ruska doviezla 2,56 milióna barelov denne.



Dovoz ropy zo Saudskej Arábie, ktorá bola pôvodne najväčším dodávateľom ropy do Číny, dosiahol v marci 6,3 milióna ton alebo 1,48 milióna barelov denne. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 29,3 %.



Okrem toho doviezla Čína v marci 375.296 ton ropy z Venezuely po tom, ako vo februári zaznamenala dovoz 352.455 ton z juhoamerickej krajiny. Umožnilo to dočasné uvoľnenie sankcií USA voči Caracasu. Američania však vo štvrtok (18. 4.) oznámili, že sankcie na venezuelský ropný sektor budú opäť platiť, pretože venezuelský prezident Nicolás Maduro nesplnil dané sľuby a jeho vláda aj naďalej pokračuje v represiách proti svojim oponentom.