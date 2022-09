Čínsky dovoz z Ruska vzrástol v auguste o takmer 60 %

Peking 7. septembra (TASR) - Čínsky obchod s Ruskom zaznamenal minulý mesiac výrazný rast, pričom vývoz sa zvýšil o viac než štvrtinu a dovoz z Ruskej federácie o takmer 60 %. Obchod s Ruskom je tak v ostrom kontraste voči obchodu s mnohými ďalšími ekonomikami, vývoz do ktorých sa v dôsledku poklesu dopytu znižuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vývoz Číny do Ruska vzrástol v auguste oproti rovnakému mesiacu minulého roka v dolárovom vyjadrení o 26,5 %, ukázali výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov colnej správy o zahraničnom obchode za august. V júli sa zvýšil o 22,2 %.



Ešte výraznejšie sa zvýšil dovoz z Ruska. Ten vzrástol v auguste medziročne o 59,3 % po júlovom raste na úrovni 49,3 %. Pod takmer 60-percentný rast dovozu sa podpísal najmä dovoz ropy, uhlia a zemného plynu, ako aj poľnohospodárskych produktov.



Za osem mesiacov tohto roka dosiahol vzájomný obchod medzi Čínou a Ruskom 117,2 miliardy USD (118,05 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 31,4 %.



(1 EUR = 0,9928 USD)