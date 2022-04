Čínsky export do Ruska v marci klesol o 7,7 %

Peking 13. apríla (TASR) - Čínsky vývoz do Ruska minulý mesiac po ruskom útoku na Ukrajinu výrazne klesol, aj keď export do iných krajín rýchlo rástol. To signalizuje, že čínske firmy sú obozretné pri obchodoch s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Čínske firmy v marci predali do Ruska tovary v hodnote 3,8 miliardy USD (3,5 miliardy eur), ukázali v stredu údaje čínskeho colného úradu. To bolo o 7,7 % menej v porovnaní s rovnakým mesiacom pred rokom a najmenej od mája 2020, keď mala na globálny obchod mimoriadne negatívny vplyv pandémia ochorenia COVID-19.



Peking a Moskva začiatkom roka deklarovali priateľstvo a spoluprácu, ktorá nemá hranice. Čína od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine vyhlasuje, že bude pokračovať v normálnych obchodných vzťahoch s Ruskom. Rozsiahle sankcie proti Rusku, pokles dolára, snaha Spojených štátov zabrániť, aby Moskva používala dolár, však zrejme prinútili čínske firmy obmedziť export do Ruska.



Dovoz z Ruska sa v marci medziročne zvýšil o 26,4 %. Hlavným dôvodom zrejme bol nárast cien komodít. Čína z Ruska nakupuje predovšetkým ropu, plyn, uhlie a poľnohospodárske komodity a predáva mu elektroniku, stroje a vozidlá.



Čína dostala v marci z Ruska 188.000 ton skvapalneného plynu. V rovnakom období pred rokom to bolo 273.000 ton. Import klesol zrejme pre sezónnu údržbu v Rusku a novú vlnu pandémie v Číne.



V minulom roku celkový objem čínskeho obchodu s Ruskom vzrástol o 36 % na 147 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0861 USD)