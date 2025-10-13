< sekcia Ekonomika
Čínsky export do Ruska v septembri klesol najstrmšie za sedem mesiacov
Za prvých deväť mesiacov roka sa vývoz z Číny do Ruska znížil o 10,6 %.
Autor TASR
Peking 13. októbra (TASR) - Čínsky export do Ruska v jüanoch v septembri opäť klesol. A viac ako v auguste, najstrmšie za sedem mesiacov. Ukázali to v pondelok údaje čínskych colných úradov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Hodnota vývozu do Ruska vyjadrená v jüanoch sa minulý mesiac znížila o 21 % na 63,11 miliardy CNY (7,66 miliardy eur) oproti predchádzajúcemu roku. To je najmenej od februára a šiesty mesačný pokles v rade. V auguste export do Ruska klesol medziročne o 16,4 %.
Za prvých deväť mesiacov roka sa vývoz z Číny do Ruska znížil o 10,6 %.
Naproti tomu dovoz z Ruska do Číny minulý mesiac ožil a vzrástol medziročne o 3,8 % po poklese o 17,8 % v auguste.
Hodnota obojsmerného obchodu medzi Čínou a Ruskom sa za prvých deväť mesiacov 2025 znížila o 8,6 % na 1,17 bilióna CNY.
Rusko plánuje zvýšiť vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny z projektov Arctic LNG 2 a Sachalin 2. Štátna tlačová agentúra RIA citovala 1. októbra ruského ministra energetiky Sergeja Civileva, podľa ktorého bol v tomto smere zaznamenaný „vážny spoločný pokrok“.
Alexej Miller, generálny riaditeľ ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom, uviedol, že počas septembrovej návštevy prezidenta Vladimira Putina v Číne bolo podpísané „právne záväzné memorandum“ o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2. Zdroje z odvetvia však začiatkom tohto mesiaca agentúre Reuters povedali, že Rusko bude potrebovať najmenej desaťročie na to, aby na základe tejto dohody výrazne zvýšilo vývoz zemného plynu do Číny.
(1 EUR = 8,2397 CNY)
Hodnota vývozu do Ruska vyjadrená v jüanoch sa minulý mesiac znížila o 21 % na 63,11 miliardy CNY (7,66 miliardy eur) oproti predchádzajúcemu roku. To je najmenej od februára a šiesty mesačný pokles v rade. V auguste export do Ruska klesol medziročne o 16,4 %.
Za prvých deväť mesiacov roka sa vývoz z Číny do Ruska znížil o 10,6 %.
Naproti tomu dovoz z Ruska do Číny minulý mesiac ožil a vzrástol medziročne o 3,8 % po poklese o 17,8 % v auguste.
Hodnota obojsmerného obchodu medzi Čínou a Ruskom sa za prvých deväť mesiacov 2025 znížila o 8,6 % na 1,17 bilióna CNY.
Rusko plánuje zvýšiť vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny z projektov Arctic LNG 2 a Sachalin 2. Štátna tlačová agentúra RIA citovala 1. októbra ruského ministra energetiky Sergeja Civileva, podľa ktorého bol v tomto smere zaznamenaný „vážny spoločný pokrok“.
Alexej Miller, generálny riaditeľ ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom, uviedol, že počas septembrovej návštevy prezidenta Vladimira Putina v Číne bolo podpísané „právne záväzné memorandum“ o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2. Zdroje z odvetvia však začiatkom tohto mesiaca agentúre Reuters povedali, že Rusko bude potrebovať najmenej desaťročie na to, aby na základe tejto dohody výrazne zvýšilo vývoz zemného plynu do Číny.
(1 EUR = 8,2397 CNY)