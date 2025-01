Čínsky export dosiahol v roku 2024 rekordnú úroveň

Peking 13. januára (TASR) - Čínsky export dosiahol v minulom roku rekordnú úroveň. Celkový vývoz z Čínskej ľudovej republiky mal v roku 2024 hodnotu 24,45 bilióna čínskych jüanov (3,24 bilióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na čínsku štátnu televíznu stanicu CCTV.



V porovnaní s rokom 2023 sa hodnota čínskeho exportu zvýšila o 7,1 %. Celková hodnota dovozu do Číny v roku 2024 tiež vzrástla, a to o 2,3 % na 18,39 bilióna CNY. Celkovo čínsky zahraničný obchod dosiahol rekordnú hodnotu 43,85 bilióna CNY.



Napriek sile exportného odvetvia zostáva situácia v čínskej ekonomike zmiešaná. V minulom roku rast tlmil pomerne slabý domáci dopyt a pretrvávajúca kríza na trhu s nehnuteľnosťami. Výhľad zahmlievajú aj možné nové sankčné clá zo strany USA po nástupe zvoleného prezidenta Donalda Trumpa do funkcie.



(1 EUR = 7,5542 CNY)