Čínsky export magnetov zo vzácnych zemín do USA v júni vzrástol

Peking 20. júla (TASR) - Čínsky export magnetov zo vzácnych zemín do USA v júni prudko vzrástol, na asi sedemnásobok májovej úrovne. To je prudké oživenie toku kritických minerálov používaných v elektrických vozidlách, veterných turbínach a ďalších produktoch po obchodnej dohode medzi Čínou a USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dodávky do Spojených štátov od najväčšieho svetového výrobcu magnetov zo vzácnych zemín v júni oproti máju vzrástli o 660 % na 353 metrických ton, ukázali v nedeľu colné údaje.



Došlo k tomu po tom, ako v júni obe strany dosiahli dohody o riešení problémov týkajúcich sa dodávok minerálov a magnetov zo vzácnych zemín. Americký výrobca čipov Nvidia plánuje v rámci dohody obnoviť predaj svojich čipov H20 AI do Číny.



Čína, ktorá pokrýva viac ako 90 % svetových dodávok magnetov zo vzácnych zemín, sa začiatkom apríla rozhodla pridať niekoľko položiek zo vzácnych zemín na svoj zoznam obmedzení vývozu ako odvetu za americké clá.



Následný prudký pokles dodávok v apríli a máji, spôsobený dlhým časom potrebným na zabezpečenie vývozných licencií, narušil globálny dodávateľský reťazec a prinútil niektorých výrobcov automobilov mimo Číny čiastočne obmedziť výrobu pre ich nedostatok.



Celkovo Čína minulý mesiac vyviezla do celého sveta 3188 ton permanentných magnetov zo vzácnych zemín, čo predstavuje nárast o 157,5 % oproti 1238 tonám v máji. Ale júnový export bol stále o 38,1 % nižší ako v rovnakom mesiaci roka 2024.



Dodávky magnetov sa pravdepodobne v júli ešte zvýšia, keďže v júni získalo licencie viac vývozcov, uviedli analytici.



V prvej polovici roka 2025 klesol vývoz magnetov zo vzácnych zemín z Číny medziročne o 18,9 % na 22.319 ton.