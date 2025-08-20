Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čínsky export magnetov zo vzácnych zemín dosiahol 6-mesačné maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Čínsky vývoz magnetov zo vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové napríklad pri výrobe elektromobilov, vzrástol v júli v porovnaní s júnom o takmer 75 % na 5577 ton.

Peking 20. augusta (TASR) - Vývoz magnetov zo vzácnych zemín z Číny sa v júli výrazne zotavil. V porovnaní s júnom vzrástol zhruba o tri štvrtiny, pričom celkový objem exportu dosiahol 6-mesačné maximum. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje čínskej colnej správy.

Čínsky vývoz magnetov zo vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové napríklad pri výrobe elektromobilov, vzrástol v júli v porovnaní s júnom o takmer 75 % na 5577 ton. To je najvyšší objem vývozu za jeden mesiac od januára tohto roka. Objem vývozu bol vyšší aj oproti júlu minulého roka, a to o 5,7 %.

K zotaveniu vývozu došlo po tom, ako Čína uzatvorila s Európou a so Spojenými štátmi dohody o zmiernení exportných kontrol a zvýšení exportu citlivých surovín. K obmedzeniu pristúpila v apríli, keď americký prezident Donald Trump pohrozil Číne uvalením vysokých dovozných ciel. Práve prísne exportné kontroly spôsobili sťaženie získavania vývozných licencií v apríli a máji, čo viaceré automobilky mimo Číny prinútilo zastaviť časť produkcie.

Z pohľadu jednotlivých krajín najviac magnetov zo vzácnych zemín exportovala Čína do Nemecka. Vývoz do najväčšej európskej ekonomiky vzrástol medzimesačne o 46 % na 1116 ton. Do USA zvýšila export o 75,5 % na 619 ton.

Za sedem mesiacov tohto roka dosiahol export magnetov zo vzácnych zemín 27.897 ton. Medziročne to predstavuje pokles o 15 %, je to však zmiernenie poklesu, keďže za šesť mesiacov roka dosiahol medziročný pokles exportu 18,9 %.
