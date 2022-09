Čínsky export rástol najslabšie od apríla, obchodný prebytok klesol

Peking 7. septembra (TASR) - Čína vykázala minulý mesiac ďalší rast vývozu, tempo rastu sa však prudko spomalilo. Výrazne sa pod to podpísala zrýchľujúca sa inflácia, ktorá zredukovala zahraničný dopyt. Vývoj exportu ovplyvnili aj nové prípady ochorenia COVID-19, ktoré viedli k ďalším reštriktívnym opatreniam v krajine, ako aj vlna horúčav, ktorá narušila produkciu. Výsledkom je pokles obchodného prebytku približne o pätinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Export Číny vzrástol v auguste medziročne o 7,1 %, ukázali v utorok zverejnené údaje čínskej colnej správy. To znamená prudké spomalenie rastu v porovnaní s júlom, v ktorom export vzrástol o 18 %. Výsledky sú horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu iba na 12,8 %.



Je to zároveň najslabšie tempo rastu a prvý rast na iba jednocifernej úrovni od apríla. Za osem mesiacov od začiatku roka vzrástol export medziročne o 13,5 %.



Situáciu Číny komplikuje fakt, že jüan zaznamenal nedávno najslabší kurz oproti doláru za posledné dva roky. To by malo výrazne podporiť čínsky export, čo sa však nedeje, keďže dopyt na zahraničných trhoch slabne.



Ešte slabší rast zaznamenal dovoz, ktorý rovnako ako vývoz rástol najpomalšie od apríla. V auguste sa medziročne zvýšil o 0,3 % po 2,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade výsledky zaostali za očakávaniami, keď analytici počítali so spomalením rastu dovozu na 1,1 %.



Výsledkom je obchodný prebytok Číny za mesiac august v prepočte 79,39 miliardy USD (79,97 miliardy eur). V júli dosiahol 101,26 miliardy USD, čo znamená mesačný rekord v obchode s tovarom pre akúkoľvek krajinu sveta. Analytici z investičnej banky Goldman Sachs očakávajú, že Čína si vysoký obchodný prebytok udrží aj v nasledujúcich rokoch, varovali však, že v strednodobom horizonte budú najväčšie riziko pre čínsku ekonomiku predstavovať geopolitické napätie a vysoké ceny komodít.



(1 EUR = 0,9928 USD)