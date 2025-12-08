< sekcia Ekonomika
Čínsky export sa v novembri zotavil
Obchod so Spojenými štátmi napriek tomu opäť klesal. V novembri sa čínsky vývoz do USA medziročne prepadol o 29 %, zatiaľ čo dovoz amerických tovarov klesol o 19 %.
Autor TASR
Peking 8. decembra (TASR) - Čínsky export sa v novembri výrazne zotavil, čím kompenzoval pokles zaznamenaný v predchádzajúcom mesiaci. Hodnota vývozu vyjadrená v amerických dolároch sa medziročne zvýšila o 5,9 %, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 1,9 %. Výsledkom bol obchodný prebytok vo výške 111,7 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy.
V októbri čínsky export neočakávane klesol o 1,1 %. V obchode so Spojenými štátmi zatiaľ nenastalo oživenie. V spore o clá a iné obchodné bariéry dosiahli USA a Čína koncom októbra zhodu na niektorých bodoch. Peking pozastavil ohlásené kontroly vývozu ďalších vzácnych kovov a obnovil dovoz sóje z USA. Washington zase predĺžil pozastavenie uplatňovania zvýšených ciel a zrušil sankcie voči čínskym spoločnostiam. Obchod so Spojenými štátmi napriek tomu opäť klesal. V novembri sa čínsky vývoz do USA medziročne prepadol o 29 %, zatiaľ čo dovoz amerických tovarov klesol o 19 %.
