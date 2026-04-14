Čínsky export v marci stúpol výrazne menej, ako sa očakávalo
Autor TASR
Peking 14. apríla (TASR) - Čínsky export v marci medziročne vzrástol len o 2,5 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnila colná správa krajiny. Rast vývozu bol slabší, ako očakávali analytici oslovení v prieskume agentúry Bloomberg, ktorí predpokladali, že sa posilní o 8,6 %. Medzinárodný obchod poškodilo výrazné zdraženie energií v dôsledku vojny USA a Izraela proti Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu tradingeconomics.
Import do Číny sa minulý mesiac prudko zvýšil, a to o 27,8 %. Analytici v prieskume agentúry Bloomberg v priemere očakávali jeho posilnenie len o 14 %.
Prebytok zahraničného obchodu Číny v marci klesol na 51,13 miliardy USD (43,76 miliardy eur) z úrovne 101,93 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Minulomesačný prebytok nenaplnil očakávania, že bude v objeme 112 miliárd USD. Išlo o najmenší čínsky obchodný prebytok od februára 2025.
Export Číny do Spojených štátov v marci prudko klesol, keďže ho poškodzujú clá zavedené prezidentom USA Donaldom Trumpom. Vývoz na americký trh sa medziročne zmenšil o 26,5 % na sumu 29,4 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1684 USD)
