Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Ekonomika

Čínsky export v októbri medziročne klesol o 1,1 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Čínsky export od začiatku tohto roka vykazoval silnú odolnosť napriek obchodnému sporu s USA, k čomu prispelo aj presmerovanie vývozu do iných regiónov.

Autor TASR
Peking 7. novembra (TASR) - Čínsky export v októbri medziročne klesol o 1,1 % a dovoz vzrástol o 1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v piatok údaje čínskej colnej správy.

Čínsky export od začiatku tohto roka vykazoval silnú odolnosť napriek obchodnému sporu s USA, k čomu prispelo aj presmerovanie vývozu do iných regiónov. V zostávajúcej časti roka by mohol vývoz ťažiť zo zmiernenia napätia v obchodných vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom. Po rokovaniach medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa Washington zaviazal znížiť svoje dovozné clá na čínsky tovar z priemerných 57 % na 47 %, zatiaľ čo Peking sľúbil, že na oplátku bude opäť nakupovať viac sójových bôbov z USA a na jeden rok pozastaví určité kontroly vývozu vzácnych zemín.

Zahraničný obchod zostáva kľúčovým pilierom čínskej ekonomiky v čase, keď krajina čelí pretrvávajúcej kríze na trhu s nehnuteľnosťami a spotrebiteľské výdavky zostávajú utlmené.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda