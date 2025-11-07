< sekcia Ekonomika
Čínsky export v októbri medziročne klesol o 1,1 %
Čínsky export od začiatku tohto roka vykazoval silnú odolnosť napriek obchodnému sporu s USA, k čomu prispelo aj presmerovanie vývozu do iných regiónov.
Autor TASR
Peking 7. novembra (TASR) - Čínsky export v októbri medziročne klesol o 1,1 % a dovoz vzrástol o 1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v piatok údaje čínskej colnej správy.
Čínsky export od začiatku tohto roka vykazoval silnú odolnosť napriek obchodnému sporu s USA, k čomu prispelo aj presmerovanie vývozu do iných regiónov. V zostávajúcej časti roka by mohol vývoz ťažiť zo zmiernenia napätia v obchodných vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom. Po rokovaniach medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa Washington zaviazal znížiť svoje dovozné clá na čínsky tovar z priemerných 57 % na 47 %, zatiaľ čo Peking sľúbil, že na oplátku bude opäť nakupovať viac sójových bôbov z USA a na jeden rok pozastaví určité kontroly vývozu vzácnych zemín.
Zahraničný obchod zostáva kľúčovým pilierom čínskej ekonomiky v čase, keď krajina čelí pretrvávajúcej kríze na trhu s nehnuteľnosťami a spotrebiteľské výdavky zostávajú utlmené.
