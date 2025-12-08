< sekcia Ekonomika
Čínsky export vzácnych zemín v novembri prudko vzrástol
Čínsky export vzácnych zemín sa v novembri zvýšil o 26,5 % oproti októbru na 5493,9 metrických ton, ukázali údaje čínskej colnej správy.
Autor TASR
Peking 8. decembra (TASR) - Export vzácnych zemín z Číny v novembri 2025 prudko vzrástol. November bol pritom prvý celý mesiac od stretnutia čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, na ktorom sa dohodli na urýchlení dodávok týchto kritických minerálov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Čínsky export vzácnych zemín sa v novembri zvýšil o 26,5 % oproti októbru na 5493,9 metrických ton, ukázali údaje čínskej colnej správy. To, či tento nárast poháňali zvýšené dodávky do USA alebo do Európy, sa ukáže až 20. decembra, keď colný úrad zverejní rozpis exportu podľa krajín.
Čína v apríli zaviedla kontroly exportu 17 minerálov, ktoré sa používajú v širokej škále odvetví, od automobilového priemyslu, cez výrobu spotrebnej elektroniky až po obranu. Vláda v Pekingu požaduje licencie pre každý export, čo spôsobilo nedostatok týchto nerastov a zasiahlo dodávky pre automobilový priemysel. To dalo Číne obrovskú výhodu na obchodných rokovaniach s USA.
Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Čína vydala svoje prvé „všeobecné licencie“, ročné povolenia zamerané na urýchlenie exportu vzácnych zemín po stretnutí Si Ťin-pchinga a Trumpa. Tieto licencie pravdepodobne začnú ovplyvňovať údaje na budúci rok.
Export vzácnych zemín z Číny od začiatku roka dosiahol celkovo 58.193,1 tony, čo predstavuje medziročný nárast o 11,6 %.
Čínsky export vzácnych zemín sa v novembri zvýšil o 26,5 % oproti októbru na 5493,9 metrických ton, ukázali údaje čínskej colnej správy. To, či tento nárast poháňali zvýšené dodávky do USA alebo do Európy, sa ukáže až 20. decembra, keď colný úrad zverejní rozpis exportu podľa krajín.
Čína v apríli zaviedla kontroly exportu 17 minerálov, ktoré sa používajú v širokej škále odvetví, od automobilového priemyslu, cez výrobu spotrebnej elektroniky až po obranu. Vláda v Pekingu požaduje licencie pre každý export, čo spôsobilo nedostatok týchto nerastov a zasiahlo dodávky pre automobilový priemysel. To dalo Číne obrovskú výhodu na obchodných rokovaniach s USA.
Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Čína vydala svoje prvé „všeobecné licencie“, ročné povolenia zamerané na urýchlenie exportu vzácnych zemín po stretnutí Si Ťin-pchinga a Trumpa. Tieto licencie pravdepodobne začnú ovplyvňovať údaje na budúci rok.
Export vzácnych zemín z Číny od začiatku roka dosiahol celkovo 58.193,1 tony, čo predstavuje medziročný nárast o 11,6 %.