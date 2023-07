Čínsky fintech Ant Group prekvapivo oznámil spätný nákup akcií

Hongkong 9. júla (TASR) - Čínsky fintech Ant Group v sobotu (8. 7.) prekvapivo oznámil spätný nákup akcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ohlásený výkup akcií oceňuje Ant Group na 78,54 miliardy USD (72,13 miliardy eur). To je výrazne menej v porovnaní 315 miliardami USD, o ktorých sa hovorilo v rámci zrušenej prvotnej ponuky akcií (IPO) v roku 2020. Tento nečakaný krok môže umožniť niektorým investorom odísť z firmy po zdĺhavej prestavbe firmy, ktorú požadovali regulátori.



Správa prišla len jeden deň po tom, ako čínske regulačné orgány udelili Ant Group pokutu vo výške 7,123 miliardy CNY (904,2 milióna eur). Investori však správu prijali pozitívne. Pokuta by totiž mala znamenať koniec roky trvajúcej regulačnej kontroly firmy. Takisto sa očakáva, že Ant Group získa licenciu ako finančný holding, bude môcť ďalej expandovať a nakoniec predsa len vstúpi na burzu.



"Čína musí nejako vyriešiť IPO Ant Group, aby obnovila dôveru investorov," uviedol šéf MegaTrust Investment Wang Čchi. "Akýkoľvek pokrok v tejto oblasti neprospeje len Alibabe, ale celkovo aj internetovému odvetviu a jeho fintechovému segmentu."



Zrušené IPO Ant Group, ktoré sa malo uskutočniť koncom roka 2020, zároveň znamenalo sprísňovanie regulácie čínskeho technologického sektora. Preto experti dúfajú, že pokuta by mohla byť tiež kľúčovým krokom k ukončeniu tvrdého zásahu čínskych regulátorov proti veľkým technologickým firmám, ktorý v uplynulých rokoch výrazne znížil ich trhovú hodnotu.



Ant Group v sobotu uviedla, že všetkým svojim akcionárom navrhla odkúpenie až 7,6 % akciového podielu za cenu, ktorá oceňuje skupinu približne na 567,1 miliardy jüanov. To je o 75 % menej v porovnaní s ocenením 315 miliárd USD pri plánovanom IPO roku 2020, ktoré malo byť vtedy najväčším na svete. Na poslednú chvíľu ho však zastavili čínske regulačné orgány.



"Odkúpené akcie budú prevedené do motivačných plánov pre zamestnancov spoločnosti Ant Group s cieľom prilákať talenty. Návrh na spätný výkup akcií tiež poskytne investorom spoločnosti získanie likvidity," uviedla Ant Group.



(1 EUR = 1,0888 USD; 1 EUR = 7,8773 CNY)