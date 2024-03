Čínsky gigant Tencent zaznamenal najnižší ročný zisk od roku 2019

Peking 20. marca (TASR) - Čínsky technologický gigant Tencent Holdings vykázal za minulý rok svoj najnižší zisk od roku 2019. A to aj napriek nedávnemu miernemu zlepšeniu čínskej ekonomiky a zhovievavejšiemu postoju regulačných úradov k technologickému sektoru. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa hlásenia pre hongkonskú burzu čistý zisk spoločnosti Tencent za rok 2023 dosiahol 115,2 miliardy jüanov (14,74 miliardy eur).



Tržby za celý minulý rok vzrástli o 10 % na 609 miliárd CNY, ale zaostali za odhadmi na úrovni 612,2 miliardy CNY.



Dekády prudkého rastu, ktoré zmenili čínsky technologický priemysel na jeden z najdynamickejších na svete, sa náhle zastavili v roku 2020, keď Peking zaviedol prísnejší dohľad nad týmto odvetvím.



Úrady odvtedy uvoľnili svoj prístup k regulácii dôležitého domáceho technologického sektora pre obavy o zdravie čínskej ekonomiky.



Tencent, jedna z popredných svetových technologických spoločností a vývojár čínskej aplikácie WeChat, zaznamenal už v roku 2022 pokles zisku o 16 % v dôsledku zásahov štátu proti závislosti mládeže na videohrách.



Tencent v stredu oznámil tiež menší ako očakávaný nárast tržieb za 4. štvrťrok 2023, a to na 155,2 miliardy CNY, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 157,4 miliardy CNY.



Čistý zisk za tri mesiace do konca decembra klesol o 74 % na 27 miliárd CNY namiesto predpokladaných 33,3 miliardy CNY. Ale tento pokles bol pripísaný predaju podielu v spoločnosti Meituan.



Bez započítania vplyvu jednorazových transakcií zisk spoločnosti vo 4. štvrťroku vzrástol medziročne o 44 % na 42,68 miliardy CNY.



(1 EUR = 7,814 CNY)