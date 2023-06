Čínsky internetový gigant Alibaba plánuje rozšíriť podnikanie v Európe

Paríž/Peking 16. júna (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba Group Holding sa sústredí na budovanie lokálnych podnikov mimo Číny, pričom jeho najvyššou prioritou je Európa. Povedal to vo štvrtok (15. 6.) prezident skupiny John Michael Evans na technologickej konferencii v Paríži. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"V budúcnosti sa viac zameriame na budovanie lokálnych podnikov, takže uvidíte, že niečo s názvom TMall, čo máme v Číne, sa objaví aj v Európe. To znamená, že budeme slúžiť miestnym značkám a miestnym zákazníkom na miestnych trhoch," uviedol Evans.



"Začali sme s pilotným projektom v Španielsku, ktorý budeme rozširovať po celej Európe," dodal. Uviedol tiež, že zakladateľ Jack Ma zostal najväčším akcionárom Alibaby a o spoločnosť sa stále stará.



Ma opustil Čínu v roku 2021 v čase, keď úrady začali zvyšovať regulačný tlak na technologický sektor v krajine, čo zakladateľ Alibaby kritizoval.



Začiatkom tohto roka Alibaba Group Holding oznámil plány na reštrukturalizáciu a rozdelenie na šesť spoločností. V budúcnosti by sa mali okrem iného osamostatniť online maloobchody, médiá a cloudové služby. Tento krok nasleduje po dvoch rokoch zásahov čínskych regulačných úradov proti technologickému sektoru vrátane zastavenia prvotnej verejnej ponuky akcií finančnej dcéry spoločnosti Alibaba Ant Group v roku 2020.