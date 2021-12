Čínsky internetový obchod Alibaba oznámil zmeny v manažmente

Peking 6. decembra (TASR) - Čínsky internetový obchod Alibaba Group oznámil zmenu na poste finančného riaditeľa a vymení tiež vedenie svojich divízií. Ide o najpozoruhodnejšie zmeny v manažmente od vyšetrovania protimonopolných úradov.



Spoločnosť v pondelok vo svojom vyhlásení uviedla, že Toby Xu nahradí Maggie Wu ako nový finančný riaditeľ od 1. apríla 2022.



Xu prišiel do Alibaby z PricewaterhouseCoopers pred tromi rokmi. V júli 2019 bol vymenovaný za zástupcu finančnej riaditeľky Wu, ktorá pôsobí na tomto poste od roku 2013 a zohrala kľúčovú úlohu pri kótovaní spoločnosti na burzách v New Yorku a Hong Kongu. Jej výmena je obzvlášť pozoruhodná, keďže Wu, ktorej vek bol uvedený ako 53 rokov v najnovšej výročnej správe, je jednou z najvýznamnejších ženských manažérok v čínskej internetovej sfére.



Wu bude naďalej pôsobiť ako výkonná riaditeľka v predstavenstve spoločnosti Alibaba. Zostane tiež ako partnerka v Alibaba Partnership – skupine vyšších manažérov, ktorí majú právo nominovať nadpolovičnú väčšinu členov predstavenstva Alibaby.



Alibaba vytvára tiež dva tímy pre digitálny obchod. Jeden pre medzinárodné trhy pod vedením Ťiang Fana a druhý pre domáci trh, ktorý bude viesť Trudy Dai, uviedla spoločnosť v príspevku na blogu.



Akcie Alibaby sa na začiatku obchodovania v Hongkongu prepadli až o 8,3 %. Ich straty za celý rok sa tak vyšplhali na viac ako 50 % po tom, ako plány na stiahnutie DiDi Global z newyorskej burzy cenných papierov vyvolali nové obavy o čínske internetové firmy, s ktorými sa obchoduje v USA.



Internetový gigant so sídlom v Chang-čou oznámil zmeny v manažmente v čase, keď "protivietor" naberá na sile. Po tom, ako sa "vykašľal" na rekordnú pokutu protimonopolného úradu začiatkom tohto roka, musel on-line predajca prejsť podrobnou kontrolou regulátorov a zároveň odrážať čoraz väčšiu konkurenciu, ktorá ho minulý mesiac prinútila znížiť výhľad príjmov. V reakcii na rastúce výzvy generálny riaditeľ Daniel Zhang prenáša určitú právomoc na vedúcich divízií spoločnosti v snahe zvýšiť ich agilitu.



„Zameriavame sa na dlhodobé ciele a výmena v rámci nášho manažérskeho tímu pri každej príležitosti vždy slúži na zabezpečenie toho, aby Alibaba bola silnejšia a mala lepšiu pozíciu v budúcnosti,“ uviedol Zhang v nedeľu (5. 12.).



„Ohlásené zmeny prišli skôr, ako sme očakávali,“ skonštatovali analytici banky Citigroup v správe klientom. Pripomenuli tiež, že pre Alibaba Group budú nasledujúce roky kritické, musí ukázať svoju schopnosť zotaviť sa z "makrospomalenia" a stať sa ešte silnejšou.



A jej zotavovanie bude vo veľkej miere závislé od elektronického obchodu, ktorý prechádza reorganizáciou. Divízia International Digital Commerce bude dohliadať na logistickú službu AliExpress, Alibaba.com, ako aj na juhovýchodnú ázijskú platformu Lazada, uviedla Alibaba na svojej webovej stránke.



Alibaba čelí ma domácom trhu rastúcej konkurencii zo strany firiem, ako je Pinduoduo (ktorý predbehol internetový gigant v počte domácich spotrebiteľov) alebo nováčik ByteDance.