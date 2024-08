Čínsky IT gigant Baidu mal v 2. štvrťroku tržby takmer ako vlani

Peking 22. augusta (TASR) - Čínsky internetový gigant Baidu vo štvrtok oznámil, že jeho tržby boli v 2. štvrťroku 2024 takmer rovnaké ako vlani, keďže neistý ekonomický výhľad krajiny ovplyvňuje spotrebu domácností. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť, prezývaná aj čínsky Google, získava veľkú časť svojich tržieb z reklamy, čo je sektor náchylný na strmé poklesy výdavkov.



Tržby Baidu v 2. štvrťroku 2024 dosiahli 33,93 miliardy jüanov (4,28 miliardy eur), čo je len o máličko menej ako 34,06 miliardy CNY v rovnakom období 2023.



Čistý zisk sa v 2. štvrťroku 2024 zvýšil o 5 % na 5,5 miliardy CNY.



Baidu so sídlom v Pekingu je popredným hráčom v čínskom sektore umelej inteligencie, pričom jeho chatbot Ernie slúži ako lokálny rival ChatGPT, ktorý je v krajine zablokovaný.



Firma má tiež silné zastúpenie v oblasti autonómneho riadenia, prevádzkuje flotily taxíkov bez vodiča v určených zónach niektorých miest vrátane Pekingu.



Baidu však čelí tvrdej konkurencii čínskych internetových gigantov, ako sú Tencent, prevádzkovateľ aplikácie WeChat a ByteDance, tvorca TikToku a jeho lokálnej verzie Douyin.



V snahe získať strategickú výhodu a diverzifikovať svoje tržby Baidu posilňuje svoju pozíciu vo vysoko lukratívnom sektore živého vysielania.



V januári však Baidu upustil od navrhovanej investície vo výške 3,6 miliardy USD (3,24 miliardy eur), ktorá by mu umožnila získať video platformu YY Live. Čiastočne to pripísal neschopnosti získať súhlas vlády.



(1 EUR = 7,9306 CNY; 1 EUR = 1,1116 USD)