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Čínsky jazykový model chce spochybniť dominanciu konkurentov z USA

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Čínske modely umelej inteligencie medzičasom celosvetovo nabrali na význame, okrem iného aj preto, lebo mnohé z nich sú sprístupňované ako bezplatný open-source softvér.

Autor TASR
Peking 17. júla (TASR) - V globálnom súboji o dominanciu v oblasti umelej inteligencie (AI) dosiahla Čína nový míľnik. Spoločnosť Moonshot AI, ktorú podporuje technologický gigant Alibaba, v piatok predstavila svoj nový jazykový model Kimi K3. Ten podľa údajov firmy patrí do rovnakej ligy ako špičkové modely amerických konkurentov OpenAI a Anthropic. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

S 2,8 bilióna parametrov je Kimi K3 podľa údajov spoločnosti doteraz najväčším open-source modelom umelej inteligencie na svete. Počet parametrov je ukazovateľom výkonnosti a zložitosti systému. Model by mal byť do konca júla voľne sprístupnený vývojárom po celom svete. Odborníci už teraz vidia paralely so začiatkom roka 2025, keď nástup čínskeho jazykového modelu DeepSeek prvýkrát otriasol dominanciou USA a spôsobil celosvetový prepad technologických akciových trhov, napísala agentúra DPA.

Čínske modely umelej inteligencie medzičasom celosvetovo nabrali na význame, okrem iného aj preto, lebo mnohé z nich sú sprístupňované ako bezplatný open-source softvér. Ich prevádzkové náklady sú tak spravidla nižšie ako v prípade západných verzií nástrojov umelej inteligencie.
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