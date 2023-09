Čínsky jüan klesol voči americkému doláru na 16-ročné minimum

Peking 7. septembra (TASR) - Čínsky jüan pokračuje v oslabovaní a voči doláru klesol na 16-ročné minimum. Dôvodom sú problémy druhej najväčšej svetovej ekonomiky a jej finančných trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Bloomberg.



Kurz jüanu používaného v rámci kontinentálnej Číny (takzvaný onshore jüan, CNY) vo štvrtok padol na najnižšiu úroveň od roku 2007. Jedným z dôvodov bola aj správa o slabom zahraničnom obchode. To zvyšuje tlak na Peking, aby prijal nové stimuly na podporu ekonomiky.



Čínsky pevninský jüan, ktorého obchodovanie reguluje Peking, sa vo štvrtok oslabil až o 0,2 % a jeho kurz sa dostal na 7,3294 CNY/USD. Jeho kurz voči americkému doláru tak bol najslabší od decembra 2007.



K oslabeniu došlo aj napriek tomu, že čínska centrálna banka (PBOC) vo štvrtok stanovila svoju dennú referenčnú sadzbu na silnejšej než očakávanej úrovni 54. deň po sebe, čo je najdlhšia takáto séria od začiatku prieskumu agentúry Bloomberg zameraného na odhady fixácie referenčnej sadzby v roku 2018.



Offshore jüan - ktorý je v obehu mimo pevninskej Číny a obchoduje sa s ním voľnejšie ako s menou na domácom trhu - klesol o 0,19 % na 7,3350 CNH/USD.



"V poslednom čase sa zvýšili špekulácie, že domáci politici by nakoniec mohli povoliť výraznejšiu devalváciu jüanu," uviedol ekonóm banky MUFG Lee Hardman. Slabší jüan by totiž podporil export, a tým aj ekonomiku. Hardman však dodal, že opatrenia na podporu jüanu signalizujú, že Peking uprednostňuje postupné znehodnocovanie, keďže sa naďalej obáva prudkého zrýchlenia odlevu kapitálu.



Negatívny vplyv na čínsku menu majú čoraz horšie vyhliadky domácej ekonomiky ako aj rozdielne smerovanie menových politík v USA a v Číne.