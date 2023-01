Čínsky koncern CNOOC plánuje tento rok rekordný objem produkcie

Peking 11. januára (TASR) - Čínsky ropný a plynárenský koncern CNOOC plánuje tento rok zvýšiť produkciu ropy a plynu na rekordných až 660 miliónov barelov ropného ekvivalentu (1 barel = 159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť, ktorá je najväčším čínskym producentom ropy a zemného plynu z podmorských ložísk, plánuje tento rok vyťažiť od 650 miliónov do 660 miliónov barelov ropného ekvivalentu (boe). V porovnaní s cieľom stanoveným v minulom roku to predstavuje zvýšenie v priemere o 8 %.



V roku 2022 vyťažil koncern približne 620 miliónov barelov boe, čím prekonal pôvodný cieľ. Ten si firma stanovila začiatkom roka 2022 na 600 až 610 miliónov barelov boe. Uviedla to spoločnosť v stredu v správe pre burzu cenných papierov v Hongkongu, v ktorej zároveň prezentovala svoju stratégiu.



Tá zahrnuje aj zvýšenie kapitálových výdavkov. Tie by mali tento rok dosiahnuť od 100 miliárd do 110 miliárd jüanov (od 13,75 miliardy do 15,12 miliardy eur), zatiaľ čo v minulom roku to bolo 100 miliárd jüanov. Firma očakáva, že v roku 2023 spustí produkciu v deviatich nových projektoch. Okrem projektov na domácom trhu by mala začať ťažbu z projektov v Brazílii či Guyane.



(1 EUR = 7,2732 CNY)