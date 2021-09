Čínsky magnát Sinic prišiel o 1 miliardu USD pre problémy Evergrande

Hongkong 20. septembra (TASR) - Šéf šanghajskej developerskej spoločnosti Sinic Čang Jüan-lin prišiel v pondelok o viac ako 1 miliardu USD, pretože obavy z možného kolapsu realitného giganta Evergrande vyvolali na hongkonskej burze paniku.



Sinic Holdings Group bola nútená zastaviť v pondelok obchodovanie so svojimi akciami po tom, ako sa ich cena prepadla o 87 %. Čisté imanie predsedu predstavenstva tak kleslo z 1,3 miliardy USD (1,1 miliardy eur) na 250,7 milióna USD.



Čang Jüan-lin bol pritom len v tomto roku zaradený na zoznam miliardárov časopisu Forbes. Zarobil na apartmánoch vo výškových budovách, čo je teraz veľmi zraniteľný segment trhu, pretože možný kolaps realitného giganta China Evergrande vyvoláva paniku.



Podľa agentúry Bloomberg spoločnosť Sinic zaznamenala náhly výpredaj a obrovský nárast objemu obchodov s jej akciami v hodinách pred pozastavením obchodovania. Došlo k tomu len niekoľko týždňov predtým, ako musí 18. októbra splatiť 9,5 % z dlhu vo výške 246 miliónov USD.



Sinic je jednou z mnohých spoločností, ktorých hodnota majetku klesá pre obavy investorov, že Evergrande nebude schopný tento týždeň splatiť úroky z dlhopisu.



Vzhľadom na to, že sektor nehnuteľností sa podľa odhadov podieľa viac ako štvrtinou na hrubom domácom produkte (HDP) Číny, existujú obavy z prelievania jeho problémov do domácej a globálnej ekonomiky.



Kríza dokonca vyvolala vzácne protesty investorov a dodávateľov požadujúcich vrátenie peňazí. Niektorí z nich tvrdia, že im dlží až 1 milión USD.



(1 EUR = 1,1780 USD)