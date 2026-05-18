Čínsky maloobchod i priemyselná výroba v apríli výrazne spomalili rast
Tempo rastu priemyselnej výroby sa spomalilo na 4,1 % z 5,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Peking 18. mája (TASR) - Čínska ekonomika v apríli výrazne stratila na dynamike. Maloobchodné tržby medziročne vzrástli len o 0,2 % po zvýšení o 1,7 % v marci. Tempo rastu priemyselnej výroby sa spomalilo na 4,1 % z 5,7 % v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA, ktoré sa odvolali na údaje čínskeho štatistického úradu.
Čínsky vývoz v apríli posilnil, keďže podniky vybavovali prílev objednávok z odvetví súvisiacich s umelou inteligenciou a od ďalších odberateľov, ktorí si vytvárali zásoby pre obavy, že vojna s Iránom by mohla ešte viac zvýšiť vstupné náklady. Štatistický úrad poukázal na odolnosť ekonomiky napriek pretrvávajúcemu geopolitickému konfliktu na Blízkom východe, silnejším výkyvom na medzinárodnom energetickom trhu a tlakom na globálne dodávateľské reťazce.
Čínska ekonomika začiatkom tohto roka ešte rástla silným tempom. V prvom štvrťroku sa hrubý domáci produkt (HDP) zvýšil medziročne o 5 %. Dosiahol tak hornú hranicu pásma 4,5 % až 5 %, ktorú si stanovila vláda v Pekingu ako ciel na celý rok 2026. Aj čínsky vývoz napriek vojne s Iránom a vyšším cenám energií zatiaľ preukazuje odolnosť. Ekonómovia v súčasnosti považujú za hlavný problém predovšetkým slabý domáci dopyt.
