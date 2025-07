Vyšetrovanie EK: Čínsky maloobchodný gigant Temu porušuje zákon EÚ

Brusel 28. júla (TASR) - Čínsky internetový obchod Temu porušuje zákon Európskej únie (EÚ). A to tým, že nerobí dosť pre to, aby zabránil predaju nelegálnych produktov na svojej nákupnej platforme. Vyplýva z predbežných výsledkov vyšetrovania Európskej komisie. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Dôkazy ukázali, že pre spotrebiteľov v EÚ existuje vysoké riziko, že sa na platforme stretnú s nelegálnymi produktmi,“ uvádza sa v tlačovej správe zverejnenej v pondelok.



Konkrétne, Komisia na základe tzv. mystery shoppingu (metóda výskumu trhu, ktorá zisťuje kvalitu maloobchodných služieb) zistila, že spotrebitelia nakupujúci na Temu s veľkou pravdepodobnosťou nájdu v ponuke produkty, ktoré nie sú v súlade s predpismi, ako sú detské hračky a malá elektronika, uvádza sa vo vyhlásení.



Čínska spoločnosť teraz môže reagovať na obvinenia, vyriešiť problémy a odstrániť zistené nedostatky. Ak sa spoločnosti Temu nepodarí vyvrátiť obavy, Komisia môže formálne vyhlásiť porušenie zákona EÚ o digitálnych službách (DSA) a uložiť maloobchodnému gigantu pokutu až do výšky 6 % jeho celosvetového ročného obratu. Komisia zdôraznila, že ešte nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie.