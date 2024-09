Čínsky minister obchodu a eurokomisár Dombrovskis budú rokovať o clách

Peking 12. septembra (TASR) - Čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao navštívi v nadchádzajúcich dňoch Európu, kde bude rokovať o protisubvenčnom konaní Európskej únie (EÚ) zameranom na elektrické vozidlá vyrobené v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Wang bude 19. septembra rokovať s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) a komisárom pre obchod Valdisom Dombrovskisom, oznámilo vo štvrtok ministerstvo obchodu v Pekingu. Správa o Wangovej ceste do Európy prišla po návšteve španielskeho premiéra Pedra Sáncheza v Číne, kde tento týždeň nečakane vyhlásil, že Únia by mala prehodnotiť svoj postoj.



EK by mala v krátkom čase rozhodnúť o clách až do výšky 35,3 % na elektrické vozidlá vyrábané v Číne, ktoré by sa pridali k štandardnému 10 % clu EÚ na dovoz automobilov. Navrhované konečné clá budú predmetom hlasovania 27 členských štátov európskeho spoločenstva. Platiť začnú od konca októbra, ak ich neodmietne kvalifikovaná väčšina 15 krajín, ktoré predstavujú 65 % obyvateľstva Únie.



"Nepotrebujeme ďalšiu obchodnú vojnu," povedal Sánchez v stredu (11. 9.) v Číne. "Ak sa ma pýtate, musíme prehodnotiť náš postoj," dodal. Španielsko bolo doteraz v rámci EÚ jedným z najotvorenejších podporovateľov ciel na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.



Sánchezove pripomienky odrážajú "racionálne a objektívne uvažovanie" z jeho strany, uviedla vo štvrtok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Vláda v Pekingu verí, že EÚ "bude spolupracovať s čínskou stranou na riešení trecích plôch v hospodárskych a obchodných otázkach prostredníctvom dialógu a rokovaní, aby sa podporil zdravý a stabilný rozvoj hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Čínou a EÚ," dodala na pravidelnej tlačovej konferencii.