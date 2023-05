Čínsky minister obchodu sa v USA zúčastní na Ázijsko-pacifickom fóre

Peking 25. mája (TASR) - Čínsky minister obchodu sa zúčastní na stretnutí rezortných kolegov z Ázijsko-pacifického fóra vo štvrtok a piatok (26. 5.) v Detroite. A bude rokovať aj s predstaviteľmi USA v čase, keď sa vyostrujú spory medzi Washingtonom a Pekingom o clá a technológie. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Wang Wen-tchao sa stretne s americkou ministerkou obchodu Ginou Raimondovou a obchodnou zástupkyňou Katherine Taiovou.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva obchodu Šu Ťüe-tching vo štvrtok pri oznámení cesty svojho šéfa do USA odsúdila rozhodnutie Japonska pripojiť sa k USA a Holandsku a zakázať Číňanom prístup k špičkovej technológii počítačových čipov.



"Ide o zneužívanie exportných opatrení a odklon od voľného obchodu a medzinárodných ekonomických a obchodných pravidiel," povedala. "To vážne poškodí záujmy čínskych a japonských podnikov a obchodnú spoluprácu medzi Čínou a Japonskom."



Čína sa dlho spoliehala na japonskú technológiu. A teraz potrebuje aj stroje, ktoré dodáva iba jediná firma - holandská ASML Holding NV na výrobu čipov novej generácie. Bez nich sú snahy vládnucej Komunistickej strany Číny o vývoj pokročilých čipov pre smartfóny, umelú inteligenciu a ďalšie aplikácie márne.



Čínsky úrad pre dohľad na kybernetickú bezpečnosť v nedeľu (21. 5.) v rámci odvety za problémy s dodávkami pokročilých technológií oznámil zákaz produktov od amerického výrobcu pamäťových čipov Micron Technology Inc. v niektorých počítačových systémoch. Uviedol pritom, bez ďalších podrobností, že produkty Micron majú nešpecifikované bezpečnostné riziká.



Obchodné spory priniesli prerušenie dodávok mnohých tovarov a spôsobili stratu tržieb rádovo v miliardách dolárov, no Západ ich považuje za nevyhnutné, aby zabránil Pekingu v prístupe k technológiám s vojenskými aplikáciami.



Čína zintenzívnila svoje hrozby invázie na Taiwan, zvýšila svoju vojenskú prítomnosť v Juhočínskom mori a poskytla Rusku diplomatickú a ekonomickú podporu v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu.



Napriek sporom dosiahol obchod medzi Čínou a USA v minulom roku hodnotu 690 miliárd USD (639,78 miliardy eur), pričom na amerických vysokých školách a univerzitách je zapísaných približne 295.000 čínskych študentov.



(1 EUR = 1,0785 USD)