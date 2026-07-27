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Čínsky online predajca Shein za prvý štvrťrok vykázal stratu
V rovnakom kvartáli minulého roka Shein vykázal čistý zisk 395 miliónov USD.
Autor TASR
Singapur/Peking 27. júla (TASR) - Čínsky internetový predajca cenovo dostupných odevov Shein v prvom kvartáli skončil v strate 99 miliónov USD (87,02 milióna eur). Dôvodom bolo oslabenie jeho odbytu po tom, ako USA zrušili oslobodenie od dovozného cla pre malé balíky. Ukázala to správa, ktorú firma predložila pred prvotnou verejnou ponukou akcií (IPO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V rovnakom kvartáli minulého roka Shein vykázal čistý zisk 395 miliónov USD. K strate za prvý kvartál tohto roka prispela aj negatívna účtovná položka v dôsledku zmeny reálnej hodnoty konvertibilných prioritných akcií. Spoločnosť so sídlom v Singapure, ktorá bola založená v Číne, nezverejnila rozsah IPO na hongkonskej burze, ponúkanú cenu, harmonogram kótovania ani očakávaný výnos.
Tržby spoločnosti Shein v USA v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška klesli o 14,3 % na 2,04 miliardy USD z úrovne 2,38 miliardy USD. Európska únia, ktorá je pre spoločnosť Shein kľúčovým trhom, tento mesiac tiež zaviedla poplatok tri eurá na dovoz malých balíkov, aby obmedzila nekalú konkurenciu zo strany Číny. Na európskom trhu čínsky online predajca odevov v minulom roku dosahoval tretinu svojich tržieb.
(1 EUR = 1,1377 USD)
V rovnakom kvartáli minulého roka Shein vykázal čistý zisk 395 miliónov USD. K strate za prvý kvartál tohto roka prispela aj negatívna účtovná položka v dôsledku zmeny reálnej hodnoty konvertibilných prioritných akcií. Spoločnosť so sídlom v Singapure, ktorá bola založená v Číne, nezverejnila rozsah IPO na hongkonskej burze, ponúkanú cenu, harmonogram kótovania ani očakávaný výnos.
Tržby spoločnosti Shein v USA v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška klesli o 14,3 % na 2,04 miliardy USD z úrovne 2,38 miliardy USD. Európska únia, ktorá je pre spoločnosť Shein kľúčovým trhom, tento mesiac tiež zaviedla poplatok tri eurá na dovoz malých balíkov, aby obmedzila nekalú konkurenciu zo strany Číny. Na európskom trhu čínsky online predajca odevov v minulom roku dosahoval tretinu svojich tržieb.
(1 EUR = 1,1377 USD)