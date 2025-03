Čínsky petrochemický koncern Sinopec zaznamenal pokles zisku o 16 %

Peking 23. marca (TASR) - Čínsky petrochemický koncern China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) oznámil za minulý rok pokles zisku o 16 %. Dôvodom je klesajúci dopyt po palivách na domácom trhu, na ktorom rastie záujem o elektrické autá. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



Najväčšia rafinérska spoločnosť v Číne v nedeľu informovala, že jej zisk podľa medzinárodných účtovných štandardov dosiahol vlani 49 miliárd jüanov (6,24 miliardy eur). V predchádzajúcom roku vykázala zisk na úrovni 58,3 miliardy jüanov. Výsledky tak výrazne zaostali za očakávaniami analytikov. Tí počítali s miernejším poklesom zisku na 56,4 miliardy jüanov.



Podľa čínskych účtovných štandardov dosiahla spoločnosť čistý zisk 50,3 miliardy jüanov. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 16,8 %.



Za poklesom je najmä klesajúci domáci dopyt po rope v minulom roku. Vývoj na trhu čiastočne ovplyvnil aj boom na trhu s elektrickými vozidlami, čo zasiahlo do dopytu po nafte a benzíne. Očakáva sa, že dopyt po palivách pre osobnú dopravu bude v poklese pokračovať aj v tomto roku.



Pokles záujmu o pohonné látky sa odrazil na vývoji rafinérskeho biznisu Sinopecu. Prevádzkový zisk tohto segmentu klesol vlani o 67 % na 6,71 miliardy jüanov. Navyše, prevádzková strata v chemickej divízii firmy vzrástla o 66 % a dosiahla 10 miliárd jüanov.



(1 EUR = 7,8477 CNY)