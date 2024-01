Čínsky premiér Li Čchiang vystúpil s prejavom na WEF v Davose

Davos 16. januára (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang očakáva, že ekonomika jeho krajiny v roku 2023 vzrástla približne o 5,2 %. Uviedol to v utorok v prejave na výročnom Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Toto tempo rastu predstavuje výrazné zlepšenie oproti 3 % v roku 2022, keď prísne blokády spojené s ochorením COVID-19 utlmili aktivitu v druhej najväčšej svetovej ekonomike. No napriek tomu je vlaňajší rast s výnimkou rokov pandémie najnižší od roku 1990.



"Čínska ekonomika sa minulý rok vo všeobecnosti zotavila a zlepšila," povedal Li Čchiang v prejave na stretnutí globálnych elít v Davose. Poukázal pritom na fakt, že očakávaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 5,2 % je lepší ako cieľ vlády okolo 5 %.



Napriek zrušeniu obmedzení čínsku ekonomiku stále brzdí slabá spotreba aj nedostatok podnikateľskej dôvery. Dlhová kríza v kľúčovom sektore nehnuteľností a prudko stúpajúca nezamestnanosť mladých ľudí prispeli tiež k problémom čínskeho hospodárstva.



"Bez ohľadu na to, ako sa svetová situácia zmení, Čína bude dodržiavať svoju základnú národnú politiku otvárania sa vonkajšiemu svetu," povedal tiež na WEF čínsky premiér s tým, že dvere sa budú stále viac rozširovať. "Voľba čínskeho trhu nie je riziko, ale príležitosť," vyhlásil.



Li Čchiang zároveň v prejave odsúdil "bariéry" pri tzv. zelenom a technologickom obchode. Nemenoval pritom žiadne krajiny, ale Peking sa v uplynulých rokoch dostal do sporov s USA a Európskou úniou (EÚ) najmä v oblasti špičkových technológií a čistej energie.



Podľa Li Čchianga "nové diskriminačné obchodné a investičné opatrenia" sa objavujú každý rok a môžu spomaliť svetovú ekonomiku. Bariéry brániace technológiám a zelenému obchodu musia byť preto prelomené.



"Čína neustále dokazuje svetu, že je to krajina hodná dôvery," povedal najvyšší čínsky predstaviteľ na tohoročnom WEF.



Li Čchiang sa v prejave dotkol aj umelej inteligencie (AI). Uviedol pritom, že musí existovať "červená čiara", ktorá by sa nemala prekročiť, aby sa zabezpečilo, že vývoj umelej inteligencie bude prínosom pre spoločnosť na celom svete a povedie k pokroku ľudstva.