Čínsky premiér varoval pred oddelením svetových ekonomík

Ta-lien 25. júna (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang varoval pred negatívnymi dôsledkami oddelenia svetových ekonomík. A zároveň odmietol obvinenia, že priemyselná politika jeho vlády viedla k nadmernej výrobnej kapacite. Vyhlásil to v prejave na stretnutí Svetového ekonomického fóra, známeho ako "letný Davos", ktoré sa tento rok koná v čínskom meste Ta-lien. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, AFP a Bloomberg.



USA, Európska únia (EÚ) aj skupina G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) kritizovali Čínu za nadmerné a nespravodlivé dotácie pre jej výrobcov, ktorí následne zaplavujú svetový trh svojimi lacnými výrobkami.



Trenice medzi Západom a druhou najväčšou svetovou ekonomikou sa v uplynulých rokoch zintenzívnili, keď súperia o nadvládu vo vyspelých technológiách.



"Mali by sme doširoka otvoriť svoje mysle, úzko spolupracovať, opustiť táborové formácie a postaviť sa proti oddeleniu (ekonomík)," povedal Li Čchiang.



Čínsky premiér vyzval tiež účastníkov fóra, aby "udržiavali stabilitu a hladké fungovanie priemyselných a dodávateľských reťazcov, podporovali liberalizáciu a uľahčenie obchodu a investícií, usmerňovali a podporovali zdravý globálny rozvoj a svetový hospodársky rast".



Čína má obavy z oddelenia svojej ekonomiky od veľkých ekonomík na Západe. USA minulý mesiac oznámili prudké zvýšenie ciel na dovoz niektorých produktov z Číny, so zameraním na strategické sektory, ako sú elektrické vozidlá, batérie, oceľ a kritické nerasty. Peking zase varoval, že tento krok "vážne ovplyvní vzťahy medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta".



Čína čelí tiež zvýšenej kontrole zo strany EÚ, ktorá sa chystá do 4. júla uvaliť dočasné clá na elektromobily z ázijskej krajiny až do výšky 38 % pre nadmerné čínske štátne dotácie. Vyšetrovanie dotácií bude pokračovať do novembra, keď majú clá nadobudnúť plnú účinnosť.



Európski lídri vyhlasujú, že blok sa nechce oddeliť od Číny, ale snaží sa len chrániť svoje firmy a znížiť "hrozby", ktoré pre ich trh predstavuje politika Pekingu.



Medzitým aj Kanada pristúpila k obmedzeniu dovozu elektrických vozidiel vyrobených v Číne.



Čínska vláda odsudzuje clá ako "čisto ochranárske" a argumentuje, že úspech jej domáceho odvetvia elektrických vozidiel a technológií je výsledkom inovácií a efektívnosti dodávateľského reťazca, a nie podpory od vlády.



"Čínska výroba pokročilých elektrických vozidiel, lítium-iónových batérií a fotovoltických produktov najprv uspokojila náš domáci dopyt, ale zároveň obohatila globálnu ponuku," povedal Li Čchiang v prejave. "Rýchly vzostup nových čínskych priemyselných odvetví je zakorenený v našich vlastných jedinečných komparatívnych výhodách," dodal.



Peking sa cez víkend dohodol s EÚ na začatí rokovaní o clách, keďže vyšetrovanie Bruselu v tejto záležitosti pokračuje.



Čína naznačila tiež, že ak EÚ ustúpi od svojho plánu, môže to priniesť výhody pre Nemecko. Podľa zdrojov oboznámených s diskusiami Peking navrhol zníženie svojich existujúcich ciel na benzínové autá z Európy s veľkými motormi výmenou za zrušenie európskych ciel na elektromobily.