Čínsky premiér varuje pred politizáciou ekonomických vzťahov

Peking 27. júna (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang odmieta diskusie na Západe o znižovaní ekonomickej závislosti od Číny a namiesto toho vyzýva na zvýšenie spolupráce. TASR správu prevzala z DPA.



Čínsky premiér v utorok na otvorení Svetového ekonomického fóra v Tchien-ťin, ktoré je známe ako letný Davos (odkaz na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose, ktoré sa koná v zime) varoval pred politizáciou ekonomických vzťahov vo svete.



"Niektorí na Západe medializujú výrazy ako zníženie závislostí a odstránenie rizika. Tieto dva koncepty sú falošné návrhy, keďže ekonomická globalizácia už urobila zo svetového hospodárstva integrálny celok tam, v ktorom sú záujmy všetkých úzko prepojené," povedal.



Politika by podľa neho mala zostať mimo obchodu. Ak existujú riziká v určitých odvetviach firmy, sú v najlepšej pozícii, aby ich posúdili, vyhlásil Li Čchiang s tým, že je na firmách, aby dospeli k vlastným záverom a urobili si svoj vlastný výber. Vlády a príslušné organizácie by nemali konať nad svoj rámec a nerobiť z výrazu riziko ideologický nástroj.



Napriek súčasnému spomaľovaniu hospodárstva Li Čchiang vyjadril presvedčenie, že druhá najväčšia svetová ekonomika vzrastie medziročne o 4,5 % v 2. štvrťroku, čo bude zlepšenie oproti prvým trom mesiacom roka. Dodal, že cieľom jeho vlády je hospodársky rast na úrovni približne 5 %.



Dnešné vystúpenie Li Čchianga na konferencii bolo prvé po jeho návrate zo zahraničnej cesty do Nemecka a Francúzska.