Čínsky prezident podporil investície čínskych firiem na Slovensku

Peking 1. novembra (TASR) - Čína plánuje posilniť bilaterálnu spoluprácu so Slovenskom v oblastiach nových energií, dopravy a logistiky, ako aj vo výstavbe infraštruktúry. Povedal to v piatok čínsky prezident Si Ťin-pching po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), pričom dodal, že bude podporovať čínske investície na Slovensku. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na čínske médiá.



Prezident druhej najväčšej ekonomiky sveta posunul vzťahy so Slovenskom na strategické partnerstvo. Zároveň uviedol, že bude podporovať veľké čínske podniky v investovaní na Slovensku a zároveň pozval slovenské firmy na čínsky trh.



Si Ťin-pching zopakoval postoj Pekingu k uvaleniu vysokých ciel zo strany Európskej komisie na elektromobily vyrábané v Číne. EÚ by mala byť v obchodných vzťahoch pragmatická a do ekonomiky a obchodu by nemala zaťahovať politiku. S uvalením vysokých ciel na elektromobily z Číny nesúhlasí ani Slovensko. To patrí medzi päť štátov EÚ, ktoré hlasovali proti.