Čínsky prezident rokuje so stredoázijskými lídrami o obchode

Peking 19. mája (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok vyzval lídrov z krajín Strednej Ázie, aby "plne uvoľnili" svoj potenciál v oblasti obchodu, hospodárskej spolupráce a spolupráce v infraštruktúre. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Si Ťin-pching na stretnutí, ktoré zdôraznilo rastúci vplyv Pekingu, sľúbil, že Čína vybuduje viac železničných a obchodných spojení so Strednou Áziou. Navrhol tiež spoločný rozvoj zdrojov ropy a plynu.



Dvojdňový summit Číny a stredoázijských krajín sa koná počas stretnutia lídrov skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta) v Japonsku. Odrážalo to úsilie Pekingu o rozvoj obchodných a bezpečnostných sietí zameraných na Čínu, ktorá nesúhlasí s nadvládou USA v globálnych záležitostiach.



Čína podniká ekonomické prieniky do Strednej Ázie, a to aj vďaka svojej iniciatíve Novej hodvábnej cesty (Belt and Road) na vybudovanie infraštruktúry súvisiacej s obchodom. Peking pritom "nahlodáva" aj ruský vplyv na bývalé sovietske republiky, ktoré považujú Čínu, druhú najväčšiu ekonomiku sveta, za dôležitý trh a zdroj investícií.



"Potrebujeme rozšíriť hospodárske a obchodné väzby," povedal Si Ťin-pching v prejave k lídrom z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu.



Čínsky prezident útočil tiež na západných lídrov a vyzval región, aby sa "rozhodne postavil proti vonkajšiemu zasahovaniu a pokusom podnietiť farebné revolúcie", čo je odkaz na hnutia, ktoré zvrhli lídrov v krajinách ako Ukrajina a Gruzínsko.



Čína obviňuje Západ z podnecovania agitácie proti vládnucej Komunistickej strane v regióne Sin-ťiang, ktorý je domovom prevažne moslimských etnických menšín s väzbami na Strednú Áziu.



Si Ťin-pching sľúbil, že zvýši cezhraničný obchod rozvojom diaľnic a železničných tratí a povzbudí čínske spoločnosti, aby si zriadili sklady v Strednej Ázii. A zjednoduší dovozné postupy.



Navrhol tiež vytvorenie partnerstva medzi Čínou a Strednou Áziou na rozvoj zdrojov ropy a plynu. Peking chce urýchliť výstavbu ďalšieho plynovodu na dodávky plynu zo Strednej Ázie pre energeticky náročné čínske hospodárstvo a na podporu jadrovej energie.