Čínsky prezident sa stretol s lídrami popredných firiem

Peking 17. februára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok vystúpil na sympóziu, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia významných firiem vrátane spoluzakladateľa internetového obchodu Alibaba Jacka Ma. Oznámili to v pondelok štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Druhá najväčšia svetová ekonomika spomaľuje, pričom zápasí s realitnou krízou, trvalo nízkou spotrebou a vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí. Čelí tiež rastúcemu napätiu v obchode s USA.



Si Ťin-pching sa od svojho nástupu k moci pred viac ako desiatimi rokmi neustále snažil posilniť úlohu štátnych podnikov a varoval pred "neriadeným" rozširovaním súkromného sektora.



Štátna televízia CCTV v pondelok informovala, že sympózium sa konalo v Pekingu, pričom Maova účasť naznačuje potenciálnu verejnú rehabilitáciu miliardára, ktorý bol niekoľko rokov mimo centra pozornosti po sporoch s regulačnými úradmi.



Ďalšími účastníkmi stretnutia boli Žen Čeng-fej, zakladateľ technologického titánu Huawei, Wang Čchuan-fu, ktorý založil gigantického výrobcu elektrických vozidiel BYD.



Ma, bývalý učiteľ angličtiny, založil Alibabu v roku 1999 a vybudoval z nej jednu z najznámejších a dominantných súkromných spoločností v Číne. V roku 2020 však úrady zrušili prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO) Ant Group, dcérskej spoločnosti Alibaba, po tom, čo Ma kritizoval regulačné úrady.



Ďalšími súkromnými podnikateľmi, ktorí sa zúčastnili sympózia, boli Robin Ceng z CATL, Lej Ťün zo Xiaomi, Wang Sing z Meituanu, Leng Jou-pin z China Feihe, zakladateľ Will Semiconductor Jü Žen-žung či Pony Ma z Tencentu, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou.



Si Ťin-pching predniesol prejav po vypočutí predstaviteľov súkromných spoločností, uviedla oficiálna tlačová agentúra Sinchua bez ďalších podrobností o sympóziu.



Reuters minulý týždeň s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že prezident plánuje v pondelok predsedať sympóziu na posilnenie nálady v súkromnom sektore. Očakávalo sa, že Si Ťin-pching povzbudí šéfov spoločností, aby rozšírili svoje podnikanie na domácom a zahraničnom trhu v čase stupňujúcej sa "technologickej vojny" medzi Čínou a USA, uviedli zdroje.



Si Ťin-pching už dlho zdôrazňuje potrebu Číny dosiahnuť sebestačnosť v oblasti polovodičov a chce, aby krajina využívala umelú inteligenciu (AI) na riadenie ekonomického rozvoja.



Snahy Číny však brzdia opatrenia na kontrolu vývozu čipov, ktoré zaviedli USA pre obavy, že Peking by mohol použiť pokročilé polovodiče na posilnenie svojich vojenských schopností.



"Je to tiché uznanie, že čínska vláda potrebuje firmy zo súkromného sektora pre svoju technologickú rivalitu s USA," povedal Christopher Beddor zo spoločnosti Gavekal Dragonomics v Hongkongu. "Vláda nemá inú možnosť, ako ich podporiť, ak chce konkurovať USA," dodal.



Analytici pripomínajú, že väčšina vývoja AI sa odohráva v súkromnom sektore a vláda chce, aby "sledoval jej smer". To naznačuje, že nemožno úplne vylúčiť prísnejšie regulačné prostredie, ako trh očakáva a aké platí teraz.



Čínsky prezident prvýkrát predsedal významnému sympóziu pre súkromný sektor v roku 2018, šesť rokov po tom, čo sa dostal k moci. V tom čase sľúbil zníženie daní a rovnaké podmienky a zároveň potvrdil, že súkromné firmy budú mať prístup k finančnej podpore.