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Čínsky prezident vyzval na sprísnenie kontroly využívania AI
Americké technologické spoločnosti obviňujú čínskych konkurentov z nelegálneho využívania ich technológie na trénovanie vlastných modelov. Čínske firmy to popierajú.
Autor TASR
Washington 17. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok vyzval na sprísnenie kontroly používania umelej inteligencie (AI). Peking podľa neho zároveň podporuje rozšírenie prístupu k tejto technológii, ktorá je predmetom vystupňovaného konkurenčného boja so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Mali by sme posilniť povedomie o rizikách a zabezpečiť, aby bola AI bezpečná a kontrolovateľná,“ povedal Ťin-pching na otvorení Svetovej konferencie o umelej inteligencii v Šanghaji. Potrebná je kombinácia legislatívnych opatrení, dohľadu a systémov včasného varovania, aby sa zabránilo zneužívaniu AI, dodal. Národná bezpečnosť by sa podľa čínskej hlavy štátu nemala používať ako zámienka na blokovanie prístupu k modelom AI. Ťin-pching nespomenul žiadnu konkrétnu krajinu, vláda USA však v júni dočasne obmedzila prístup k určitým pokročilým modelom AI.
Americké technologické spoločnosti obviňujú čínskych konkurentov z nelegálneho využívania ich technológie na trénovanie vlastných modelov. Čínske firmy to popierajú.
Dvadsaťdeväť krajín sveta vo štvrtok (16. 7.) v Šanghaji podpísalo dohodu o založení Svetovej organizácie pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie (WAICO). Medzi signatármi sa nachádzajú štáty s úzkymi väzbami na Peking vrátane Ruska, Bieloruska, Srbska, Kuby, Brazílie alebo Venezuely. Sídlo organizácie bude v Šanghaji.
„Mali by sme posilniť povedomie o rizikách a zabezpečiť, aby bola AI bezpečná a kontrolovateľná,“ povedal Ťin-pching na otvorení Svetovej konferencie o umelej inteligencii v Šanghaji. Potrebná je kombinácia legislatívnych opatrení, dohľadu a systémov včasného varovania, aby sa zabránilo zneužívaniu AI, dodal. Národná bezpečnosť by sa podľa čínskej hlavy štátu nemala používať ako zámienka na blokovanie prístupu k modelom AI. Ťin-pching nespomenul žiadnu konkrétnu krajinu, vláda USA však v júni dočasne obmedzila prístup k určitým pokročilým modelom AI.
Americké technologické spoločnosti obviňujú čínskych konkurentov z nelegálneho využívania ich technológie na trénovanie vlastných modelov. Čínske firmy to popierajú.
Dvadsaťdeväť krajín sveta vo štvrtok (16. 7.) v Šanghaji podpísalo dohodu o založení Svetovej organizácie pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie (WAICO). Medzi signatármi sa nachádzajú štáty s úzkymi väzbami na Peking vrátane Ruska, Bieloruska, Srbska, Kuby, Brazílie alebo Venezuely. Sídlo organizácie bude v Šanghaji.