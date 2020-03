Čínsky priemysel, maloobchod a investície sa prepadli

Peking 16. marca (TASR) - Čínska priemyselná výroba, maloobchodný predaj a investície sa v prvých dvoch mesiacoch roka strmo prepadli v dôsledku epidémie koronavírusu. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje štatistického úradu v Pekingu.



Konkrétne, priemyselná produkcia sa v období január - február 2020 znížila medziročne o 13,5 %. To bol jej najstrmší pokles od januára 1990 a prudký obrat po decembrovom náraste o 6,9 %. Analytici očakávali rast priemyslu v priemere o 1,5 %, aj keď sa ich odhady veľmi líšili.



Investície do fixných aktív sa v prvých dvoch mesiacoch roka prepadli o 24,5 % po náraste o 5,4 % v decembri. Analytici pritom odhadovali, že klesnú o 2,8 %.



Maloobchodný predaj sa v sledovanom období medziročne znížil o 20,5 % po zatvorení nákupných centier a podnikov koncom januára. Analytici však počítali s miernym zvýšením maloobchodného predaja o 0,8 % po tom, ako v decembri stúpol o 8 %.



Čínski predstavitelia minulý týždeň uviedli, že vrchol epidémie už má krajina za sebou, analytici však varujú, že môže trvať mesiace, kým sa ekonomika vráti k normálu. Rýchle šírenie vírusu po celom svete totiž vyvoláva obavy z globálnej recesie, ktorá tlmí dopyt po čínskom tovare.



Najnovšie údaje zároveň signalizujú ešte slabší ako očakávaný výkon týchto odvetví aj celej ekonomiky v 1. štvrťroku, keďže podľa analytikov budú marcové údaje pravdepodobne ešte horšie. Na začiatku januára totiž ešte firmy normálne fungovali a vláda začala zavádzať reštrikcie až koncom januára.