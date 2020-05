Peking 15. mája (TASR) - Čínsky priemysel v apríli ožil a jeho produkcia vzrástla. Investície a spotreba však pokračovali aj minulý mesiac v poklese v dôsledku slabého domáceho dopytu. Maloobchodné tržby sa tak v apríli opäť znížili, aj keď menej ako v predchádzajúcom mesiaci. To naznačuje, že hospodárstvo sa zotavuje len pomaly z blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu.



Podľa oficiálnych údajov čínskeho štatistického úradu priemyselná produkcia v apríli medziročne vzrástla o 3,9 % po marcovom poklese o 1,1 %. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali miernejší rast priemyslu v apríli, o 1,5 %.



Maloobchodný predaj sa v apríli znížil medziročne o 7,5 %, čo bolo menej ako v marci, keď sa prepadol o 15,8 %. Ekonómovia však očakávali, že klesne o 7 %.



Investície do fixných aktív sa v období január - apríl znížili o 10,3 %. Aj v tomto prípade sa síce tempo ich poklesu spomalilo zo 16 % v období január - marec, ale zaostalo za odhadom expertov, ktorí počítali s ich znížením za prvé štyri mesiace roka o 10 %.



Miera nezamestnanosti v čínskych mestách pritom v apríli vzrástla na 6 % z 5,9 % v marci. Je však nižšia ako vo februári, keď miera mestskej nezamestnanosti dosiahla rekordných 6,2 % po zatvorení firiem, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu.



Čínska ekonomika sa postupne spamätáva z pandémie a smeruje k normalizácii. Zároveň však ázijské hospodárstvo stále čelí mnohým výzvam, keďže vírus sa rozšíril do sveta a tvrdo zasiahol kľúčových obchodných partnerov Číny.



Vzhľadom na veľmi vysokú nezamestnanosť na celom svete tak bude slabý zahraničný dopyt naďalej vyvíjať tlak na čínsku výrobu a export, a tým aj na pracovné miesta, varujú analytici.



Čínska ekonomika v 1. štvrťroku klesla o 6,8 %. To bol jej prvý pokles minimálne od roku 1992. Medzinárodný menový fond predpovedal Číne za celý tento rok rast ekonomiky o 1,2 %.