Peking 27. septembra (TASR) - Čínsky priemysel zaznamenal nárast zisku v auguste, prvýkrát za viac ako rok, keďže vládne opatrenia na jeho podporu pomohli zvýšiť dopyt. To je ďalším znakom stabilizácie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil národný štatistický úrad, zisk čínskych priemyselných podnikov v auguste vzrástol o 17,2 % po poklese o 6,7 % v júli. Bol to jeho prvý nárast od druhej polovice minulého roka.



Za osem mesiacov do konca augusta 2023 však zisk čínskeho priemyslu klesol o 11,7 %. To bolo pomalšie tempo ako v období január - júl 2023, keď sa znížil o o 15,5 %.



Augustové údaje naznačujú, že opatrenia, ktoré prijali vláda, ako aj centrálna banka na podporu spotrebiteľských výdavkov a trhu s nehnuteľnosťami, začali zvyšovať dopyt aj zisky podnikov. Deflácia výrobných cien sa zároveň zmiernila, čím sa zvýšili zisky výrobcov.