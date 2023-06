Čínsky producent kobaltu investuje v Maďarsku 1,4 miliardy eur

Budapešť 21. júna (TASR) – Čínska spoločnosť Huayou Cobalt, jeden z najväčších producentov kobaltu na svete, investuje v Maďarsku 520 miliárd forintov (1,4 miliardy eur) do výstavby svojej prvej európskej továrne. Závod v meste Ács na severozápade krajiny prinesie prácu 900 ľuďom, uviedol v stredu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Investícia získa štátnu podporu vo výške, ktorá bude zverejnená po odsúhlasení zo strany Európskej komisie (EK), dodal minister. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Hoayou Cobalt prináša do Maďarska špičkové technológie a školenia pre svojich zamestnancov, pokračoval Szijjártó. Maďarsko podľa neho investíciu získalo v dvojročnom procese rokovaní, keď sa presadilo voči tvrdej medzinárodnej konkurencii.



Do Maďarska za posledných sedem rokov prišlo 51 investícií súvisiacich s výrobou elektromobilov v celkovej hodnote približne 4 bilióny HUF, dodal Szijjártó. "To by nebolo možné bez politiky otvárania sa Východu," zdôraznil.



(1 EUR = 372,55 HUF)